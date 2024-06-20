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暑假來了！出國裝備業績增、旅行箱狂銷1.3萬個 新光三越揭熱銷趨勢

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
新光三越揭熱銷趨勢，尤以旅行箱銷售需求強勁。新光三越/提供
新光三越揭熱銷趨勢，尤以旅行箱銷售需求強勁。新光三越/提供

出國裝備總盤點！新光三越揭熱銷趨勢。看好出國熱潮提升旅遊商機紅利浮現，新光三越表示，旅行裝備用品強勢成長3成，尤以旅行箱銷售需求強勁，已熱售超過1.3萬個，而旅行箱新寵兒首推兩大黃金比例「1:9」前開式旅行箱與「3:7」胖胖型旅行箱，主打節省更多空間、滿足更多收納需求，出國血拼更盡興。

暑假將至，出國旅遊熱潮再創高峰，根據觀光局數據顯示2023年出國人次1,179萬人次成長7倍，恢復疫情前7成，進入2024年常見連假出境人潮大排長龍榮景，2024年1-3月出境人次399萬人更已恢復到疫情前水準。

新光三越表示，「1:9」前開式旅行箱，針對國人最愛出國目的地日本，常見住宿空間狹小旅行箱難以攤開窘境，因此出現前開式旅行箱設計，讓飯店休憩空間更加舒適，首推LOJEL CUBO系列21吋前開擴充拉鍊拉桿箱；「3:7」胖胖型旅行箱則為方形箱體設計，解放傳統旅行箱空間限制，電器、長靴等特定材積物品均可輕鬆收納，提升戰利品收納品質，連物帶盒收納更加輕鬆容易。首推Doris極o能裝行李箱系列、Eminent SHUTTER II 細鋁框胖胖箱。

夏日出遊最怕晴雨不定的變動因素，掌握「機能、輕便、多功能」三大穿搭原則，能在旅途中面對各種情境均能無往不利、自在前行。烈日當頭免煩惱，墨鏡在手，不怕拍照畏光尷尬表情，水、陸、室內均適用，輕鬆打造明星感出遊氛圍，首選韓系墨鏡熱潮－韓星御著潮流品牌BLUE ELEPHANT，首次登台即熱銷超過700支以上引爆搶購潮，推薦經典款Vaint、Dustin系列。

經典墨鏡品牌Ray-Ban則推出為亞洲臉孔量身打造的墨鏡系列，春夏熱銷款以清透橘色鏡片搭配黑色鏡框、透明鏡框搭配灰色鏡片，連新世代唱作才子高爾宣都愛不釋手，輕鬆展現Z世代風格魅力。「Gorpcore」機能設計風潮正夯，兼具時尚造型與機能舒適材質契合出國旅行穿搭原則，新光三越全台擁有上百家戶外休閒品牌，滿足夏日出遊各式需求。

防風、防雨、防曬多功能單品推薦，首選Columbia 超防曬UPF50連帽外套、長袖襯衫，輕便材質特性旅途中可輕鬆穿脫且方便攜帶；山系工裝潮流穿搭多口袋設計可於旅途中提供更多收納空間，機能快排材質擺脫夏日悶熱不適感，首選經典品牌THE NORTH FACE UE系列多口袋背心、休閒短袖襯衫與休閒短褲，Columbia 黑標系列Omni-Shield™防潑水半開襟風衣，期間限定日潮話題品牌NANGA即日起至6月24日於新光三越台北信義新天地A11快閃登場，帶來多項山系工裝潮流服飾推薦與多款插畫家獨家聯名快閃店限定商品。胸前小包也為出國必備單品，可將常用護照文件、零錢與墨鏡等分開置放方便收納與拿取，首選THE NORTH FACE 休閒單肩包。

新光三越 疫情 觀光 防曬

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