化身Chopard粉紅隊長？王可元一日店長美鑽上手

瑞士高級珠寶與腕表品牌蕭邦（Chopard）近日正於台北101購物中心四樓中庭廣場開設期間限定店，活動並邀請人氣男星王可元擔任一日店長。王可元以一身地中海式型男風格巧搭蕭邦Alpine Eagle腕表，同時蕭邦也推出Happy Sport與Happy Hearts系列滑動鑽石珠寶、L’Heure du Diamant系列白金鑽表，展現源自瑞士的輕奢閃耀風采。

一身咖啡色鏤空Polo衫搭配白色長褲的王可元，談到手上岩石茉莉（Rock Jasmine）新色的Alpine Eagle腕表時，大讚蕭邦所運用的Lucent Steel™精鋼的親膚性，配戴舒適。而岩石茉莉的色調搶眼，給他活潑但也沉穩、不屈不撓的印象，王可元並大方分享他對風格的高接受度，像過往也曾買過女裝的寬褲，此外活動中王可元並配戴多款運用符合倫理道德標準18K白金打造的Ice Cube系列珠寶，包含手環、項鍊、戒指，其中18K白金吊墜是由2款立方環圈組成、之間再以1只圓環相隔，因而呈現鮮明的幾何俐落，訂價約23萬6,000元。

蕭邦新款的Alpine Eagle腕表岩石茉莉色款共有41與36毫米、鑲鑽或無鑽等多種組合。該系列Alpine Eagle的靈感緣起於蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele曾在1980年時創作的第一只表款St. Moritz，面盤上特殊的紋理則形似阿爾卑斯山上雄鷹的虹膜，以生動紋理散發氣勢，更帶來洞見、遠眺的意涵。

其中王可元手上配戴款式為41毫米、使用Chopard 01.01-C型自動上鏈機械機芯，36毫米的無鑽或表圈鑲鑽款則皆使用了Chopard 09.01-C型自動上鏈機械機芯，和41毫米同樣使用Lucent Steel™精鋼、並皆通過COSC瑞士官方天文台認證，訂價自44萬8,000元至68萬9,000元不等。

同時蕭邦Chopard限時概念店並帶來多款輕奢珠寶新品，像是Happy Sport與Happy Hearts系列都以「滑動鑽石」為特色，透過多層藍寶石水晶的夾層，將鑽石以靈巧多變形式呈現在耳環、項鍊、手環中，也讓鑽石滑動的瞬間如一場隨時展開的芭蕾舞作，呼應蕭邦所提倡的自由精神，更有對「生命喜悅」（Joie de Vivre）的追求。