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化身Chopard粉紅隊長？王可元一日店長美鑽上手

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
王可元出席蕭邦台北101限定店活動，並配戴上岩石茉莉新色Alpine Eagle腕表。記者吳致碩／攝影
王可元出席蕭邦台北101限定店活動，並配戴上岩石茉莉新色Alpine Eagle腕表。記者吳致碩／攝影

瑞士高級珠寶腕表品牌蕭邦（Chopard）近日正於台北101購物中心四樓中庭廣場開設期間限定店，活動並邀請人氣男星王可元擔任一日店長。王可元以一身地中海式型男風格巧搭蕭邦Alpine Eagle腕表，同時蕭邦也推出Happy Sport與Happy Hearts系列滑動鑽石珠寶、L’Heure du Diamant系列白金鑽表，展現源自瑞士的輕奢閃耀風采。

一身咖啡色鏤空Polo衫搭配白色長褲的王可元，談到手上岩石茉莉（Rock Jasmine）新色的Alpine Eagle腕表時，大讚蕭邦所運用的Lucent Steel™精鋼的親膚性，配戴舒適。而岩石茉莉的色調搶眼，給他活潑但也沉穩、不屈不撓的印象，王可元並大方分享他對風格的高接受度，像過往也曾買過女裝的寬褲，此外活動中王可元並配戴多款運用符合倫理道德標準18K白金打造的Ice Cube系列珠寶，包含手環、項鍊、戒指，其中18K白金吊墜是由2款立方環圈組成、之間再以1只圓環相隔，因而呈現鮮明的幾何俐落，訂價約23萬6,000元。

蕭邦新款的Alpine Eagle腕表岩石茉莉色款共有41與36毫米、鑲鑽或無鑽等多種組合。該系列Alpine Eagle的靈感緣起於蕭邦聯合總裁Karl-Friedrich Scheufele曾在1980年時創作的第一只表款St. Moritz，面盤上特殊的紋理則形似阿爾卑斯山上雄鷹的虹膜，以生動紋理散發氣勢，更帶來洞見、遠眺的意涵。

其中王可元手上配戴款式為41毫米、使用Chopard 01.01-C型自動上鏈機械機芯，36毫米的無鑽或表圈鑲鑽款則皆使用了Chopard 09.01-C型自動上鏈機械機芯，和41毫米同樣使用Lucent Steel™精鋼、並皆通過COSC瑞士官方天文台認證，訂價自44萬8,000元至68萬9,000元不等。

同時蕭邦Chopard限時概念店並帶來多款輕奢珠寶新品，像是Happy Sport與Happy Hearts系列都以「滑動鑽石」為特色，透過多層藍寶石水晶的夾層，將鑽石以靈巧多變形式呈現在耳環、項鍊、手環中，也讓鑽石滑動的瞬間如一場隨時展開的芭蕾舞作，呼應蕭邦所提倡的自由精神，更有對「生命喜悅」（Joie de Vivre）的追求。

高單價珠寶亮點則屬L’Heure du Diamant系列的18K白金鑽表。表款一如王可元身上的Ice Cube珠寶、使用符合倫理道德標準的18K白金製作，特殊的枕型表殼頗有1970年代的幾何懷舊風、並採V形鑲爪，因而讓光線更高程度地穿透鑽石、帶來欣賞與反射的幸福感。白金表殼在表圈上鑲嵌以整圈梨形切割鑽石、總重約3.86克拉。藍色砂金石面盤上深邃冷凝的藍色並將散發點點閃光，也像蕭邦從輕珠寶、高級珠寶表、高級運動腕表所散發的一以貫之：時髦、冷凝，也讓微小的喜悅和閃耀隨時發生。

Chopard Alpine Eagle系列腕表，Lucent Steel™精鋼、Chopard 09.01-C型瑞士天文台認證自動上鏈機械機芯，表圈鑲鑽共36顆，68萬9,000元。圖／Chopard提供
Chopard Alpine Eagle系列腕表，Lucent Steel™精鋼、Chopard 09.01-C型瑞士天文台認證自動上鏈機械機芯，表圈鑲鑽共36顆，68萬9,000元。圖／Chopard提供
Chopard Happy Hearts系列耳環，符合倫理道德標準的18K黃金，鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，13萬2,000元。圖／Chopard提供
Chopard Happy Hearts系列耳環，符合倫理道德標準的18K黃金，鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，13萬2,000元。圖／Chopard提供
女模特兒手上的36毫米Alpine Eagle腕表岩石茉莉色款，表圈鑲鑽、面盤則猶如雄鷹的虹膜，閃耀、生動。記者吳致碩／攝影
女模特兒手上的36毫米Alpine Eagle腕表岩石茉莉色款，表圈鑲鑽、面盤則猶如雄鷹的虹膜，閃耀、生動。記者吳致碩／攝影
Happy Sport系列腕表將鑽石藏於夾層中，每一次的手腕轉動，都讓鑽石火光自然生動流轉。圖／Chopard提供
Happy Sport系列腕表將鑽石藏於夾層中，每一次的手腕轉動，都讓鑽石火光自然生動流轉。圖／Chopard提供
不對稱的Happy Hearts開放式手環，一側愛心內為珍珠母貝、另一側愛心則為鑽石，柔美、變化莫測，11萬9,000元。圖／Chopard提供
不對稱的Happy Hearts開放式手環，一側愛心內為珍珠母貝、另一側愛心則為鑽石，柔美、變化莫測，11萬9,000元。圖／Chopard提供
Chopard L’Heure du Diamant腕表，白金、表圈鑲嵌梨形切割鑽石總重約3.86克拉，Chopard 09.01-C機芯、砂金石面盤，187萬2,000元。圖／Chopard提供
Chopard L’Heure du Diamant腕表，白金、表圈鑲嵌梨形切割鑽石總重約3.86克拉，Chopard 09.01-C機芯、砂金石面盤，187萬2,000元。圖／Chopard提供
王可元表示勇於在風格上跨界，像是今日手上的粉色系Alpine Eagle運動表，他便推薦以深藍色、白色搭配，展現夏日的活力。記者吳致碩／攝影
王可元表示勇於在風格上跨界，像是今日手上的粉色系Alpine Eagle運動表，他便推薦以深藍色、白色搭配，展現夏日的活力。記者吳致碩／攝影
新款Happy Hearts系列珠寶，以符合倫理的黃金搭配鑽石、珍珠母貝，讓微小的喜悅和閃耀、隨時發生。圖／Chopard提供
新款Happy Hearts系列珠寶，以符合倫理的黃金搭配鑽石、珍珠母貝，讓微小的喜悅和閃耀、隨時發生。圖／Chopard提供
Chopard Happy Hearts系列項鍊，使用符合倫理道德標準的18K黃金，鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，10萬6,000元。圖／Chopard提供
Chopard Happy Hearts系列項鍊，使用符合倫理道德標準的18K黃金，鑲嵌珍珠母貝與滑動鑽石，10萬6,000元。圖／Chopard提供
Happy Sport腕表使用Lucent Steel™精鋼與合乎倫理道德標準的18K玫瑰金在表款、時標等細節，並搭配3顆滑動鑽石，石英機芯，19萬3,000元。圖／Chopard提供
Happy Sport腕表使用Lucent Steel™精鋼與合乎倫理道德標準的18K玫瑰金在表款、時標等細節，並搭配3顆滑動鑽石，石英機芯，19萬3,000元。圖／Chopard提供

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