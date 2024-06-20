24小時美食不間斷 ！SOGO大巨蛋全區餐廳6月25日開張

自從大巨蛋啟用後，觀賽人數屢屢刷新中職觀賽人次紀錄，加上台北最新美食聚落「遠東Garden City」潮美食公園到位，開創大巨蛋商圈新時代，繼5月30日首波餐廳登場後，6月25日全區餐廳將正式開幕，包括3家全台首店「SPORTS NATION」、「湊湊火鍋·茶憩」、「大巨星港式飲茶餐酒館」，以及寵物友善餐廳「武蔵野森珈琲Diner」將與大眾見面。SOGO資深副總吳素吟指出，24小時餐廳正式啟動，將點亮東區、讓東區夜未眠。

由遠東SOGO團隊經營的「遠東Garden City」，以美食餐廳打頭陣，潮美食公園集結的14家主題餐廳，幾乎都是為了大巨蛋商圈量身打造，串連多樣化特色餐廳，還有4家寵物友善餐廳、營業至凌晨甚至24小時餐廳都有，從白天到夜晚都精彩。加上大巨蛋職棒賽事吸引的高人氣、鄰近松山文創園區，讓這裡成為不少家庭客與球迷們用餐聚會時的首選。自5月30日首波餐廳展開試營運後，不到一個月餐廳吸引來客數達1萬5千人，平均客單價來到1千元，也高於SOGO其他據點餐廳客單。

接下來6月25日全區餐廳幾乎到位，包括來自日本雲雀餐飲集團旗下的「武蔵野森珈琲Diner」，將木質調森林系元素融入內裝設計，悠閒舒適的用餐環境最適合親子、帶著寵物一起用餐。

由金色三麥集團全新打造的台灣在地精釀啤酒品牌、全台首店「SPORTS NATION」帶來百萬智慧自助取酒牆，搭配全視線觀賽螢幕與數位互動，讓消費者愜意看賽事，營業時間拉長至凌晨24:00。

全區唯一24小時營業的「大巨星港式飲茶餐酒館」是由京星餐飲集團推出的全新餐飲品牌，近200坪空間將道地香港師傅手藝加入創意新潮流，翻玩老字號港式飲茶。

呷哺呷哺集團帶來旗下最潮精品火鍋品牌、台灣首間「湊湊火鍋．茶憩」。以新穎火鍋與手搖茶飲組合呈現，打破傳統火鍋店框架，集餐酒、聚會與歡唱包廂於一體。

同時還有多家特色概念店、百貨首店，包括由星宇航空、胡同燒肉及VG TAIPEI聯手推出的「STAR HUTONG星胡同」，試營運期間「K董」張國煒更是多次親自試菜嚴格把關；由日本總公司料理職人規畫的全球概念店「一風堂BAR IPPUDO」；以露營風格主題搭配創作調酒與鑄火料理的「螢火部落」百貨首店等。隨著暑假職棒各隊在大巨蛋都將舉辦主題活動，遠東Garden City各區逐漸開出，大巨蛋商圈人氣與商機後勢直線看漲。