婊姐看這篇！AirPods這樣設定 環境再吵都聽得超清晰

近日新婚的網紅丹妮婊姐（@dannybeeech）在IG大抱怨無線藍牙耳機讓她搞不懂，「為什麼環境音收音總是遠遠大於人聲？」害得她在與老公黑豹視訊送機時只聽到背景的登機廣播，臨場感十足還以為自己要錯過登機時間了。影片一出引起眾多婊弟妹迴響，這才發現原來有這麼多人都不知道iPhone內建的「語音隔離」搭配AirPods的「高音量聲音消除」到底多好用，趕快跟著設定好，不管是上廁所、洗手，甚至一邊講電話一邊吹頭髮的背景聲音都會幫你消除，隨時隨地對話都超清晰。

不管有沒有使用藍牙耳機，iPhone XR、iPhone XS和後續機型的用戶只要將手機更新到iOS 16.4或以上版本，就可以在FaceTime或電話通話期間開啟「語音隔離」，此功能會優先突顯你的語音，並阻隔環境噪音。設定的方式超簡單，通話期間從右上角往下滑打開「控制中心」，點一下「麥克風模式」，然後選擇「語音隔離」，就可以立即消除環境噪音。更棒的是，「語音隔離」其實也適用於部分第三方App，像是messenger、LINE通話也都能用。