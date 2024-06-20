婊姐看這篇！AirPods這樣設定 環境再吵都聽得超清晰
近日新婚的網紅丹妮婊姐（@dannybeeech）在IG大抱怨無線藍牙耳機讓她搞不懂，「為什麼環境音收音總是遠遠大於人聲？」害得她在與老公黑豹視訊送機時只聽到背景的登機廣播，臨場感十足還以為自己要錯過登機時間了。影片一出引起眾多婊弟妹迴響，這才發現原來有這麼多人都不知道iPhone內建的「語音隔離」搭配AirPods的「高音量聲音消除」到底多好用，趕快跟著設定好，不管是上廁所、洗手，甚至一邊講電話一邊吹頭髮的背景聲音都會幫你消除，隨時隨地對話都超清晰。
不管有沒有使用藍牙耳機，iPhone XR、iPhone XS和後續機型的用戶只要將手機更新到iOS 16.4或以上版本，就可以在FaceTime或電話通話期間開啟「語音隔離」，此功能會優先突顯你的語音，並阻隔環境噪音。設定的方式超簡單，通話期間從右上角往下滑打開「控制中心」，點一下「麥克風模式」，然後選擇「語音隔離」，就可以立即消除環境噪音。更棒的是，「語音隔離」其實也適用於部分第三方App，像是messenger、LINE通話也都能用。
如果搭配使用的是具有主動降噪功能的AirPods Pro或是AirPods Max，只要在與iPhone連線狀態下，也可以從「控制中心」，或是「設定」隨時調整噪音控制模式，除了選擇「降噪」模式消除自己身旁的環境噪音，也建議將「個人化音量」、「高音量聲音消除」的功能都打開，會根據周遭環境調整媒體音量，並且主動降低你環境中的高音量聲音，讓跟你對話的另一方也可以享受到無干擾的清晰對話。
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