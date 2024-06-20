foodpanda「在地名店」專區外送服務費9元起 6月滿額再享8折

想吃在地熱門店又不想排隊嗎？foodpanda看準大家吃來吃去還是喜歡附近最熟悉的店，特別推出「在地名店」專區，精選全台超過2,000家高人氣、好品質的美味名店，想不到要吃什麼的時候，打開「在地名店」專區準沒錯。此外，foodpanda更攜手百萬Youtuber美食水水「千千」分享她私心最愛的foodpanda在地名店的口袋名單，跟著吃不怕踩雷。6月30日前，只要訂購foodpanda在地名店店家滿額即享8折，外送服務費最低9元。

現在打開foodpanda，只要認明「在地名店」徽章，就可以輕鬆找到Google Map評分4顆星以上、評論數超過800則的店家，共有超過2,000家全台各縣市餐廳、飲料名店，更有美食YouTuber千千熱情推薦，從古早味小吃、祖傳老店、必比登推薦名單、排隊名店、在地人才知道的巷口美食通通都有。foodpanda更特別整理全台在地名店各縣市訂單量前3名店家排行榜，跟著吃不怕選擇困難。