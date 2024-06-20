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foodpanda「在地名店」專區外送服務費9元起 6月滿額再享8折

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
foodpanda推出「在地名店」專區，精選全台超過2,000家高人氣名店，還攜手百萬美食Youtuber「千千」分享私心最愛的foodpanda口袋名單。圖／foodpanda提供
foodpanda推出「在地名店」專區，精選全台超過2,000家高人氣名店，還攜手百萬美食Youtuber「千千」分享私心最愛的foodpanda口袋名單。圖／foodpanda提供

想吃在地熱門店又不想排隊嗎？foodpanda看準大家吃來吃去還是喜歡附近最熟悉的店，特別推出「在地名店」專區，精選全台超過2,000家高人氣、好品質的美味名店，想不到要吃什麼的時候，打開「在地名店」專區準沒錯。此外，foodpanda更攜手百萬Youtuber美食水水「千千」分享她私心最愛的foodpanda在地名店的口袋名單，跟著吃不怕踩雷。6月30日前，只要訂購foodpanda在地名店店家滿額即享8折，外送服務費最低9元。

現在打開foodpanda，只要認明「在地名店」徽章，就可以輕鬆找到Google Map評分4顆星以上、評論數超過800則的店家，共有超過2,000家全台各縣市餐廳、飲料名店，更有美食YouTuber千千熱情推薦，從古早味小吃、祖傳老店、必比登推薦名單、排隊名店、在地人才知道的巷口美食通通都有。foodpanda更特別整理全台在地名店各縣市訂單量前3名店家排行榜，跟著吃不怕選擇困難。

為讓消費者輕鬆感受「foodpanda在地名店」的美味，在地名店專區的外送服務費只要銅板價9元起，即日起至6月30日，凡訂購指定在地名店餐點滿329元，輸入優惠碼「六月在地名店」再享8折優惠，最高折抵80元。

YouTuber「千千」分享foodpanda在地名店口袋名單，像是連3屆必比登推薦的源芳刈包、在嘉義讀書時期最愛吃的樂檸漢堡等，讓大家一起跟著千千進食中。圖／foodpanda提供
YouTuber「千千」分享foodpanda在地名店口袋名單，像是連3屆必比登推薦的源芳刈包、在嘉義讀書時期最愛吃的樂檸漢堡等，讓大家一起跟著千千進食中。圖／foodpanda提供
foodpanda整理各縣市「在地名店」的訂單量前3名，訂單王由台中傳奇麵店「老向的店」奪下，是只有北屯在地人才知道的隱藏版美食。圖／foodpanda提供
foodpanda整理各縣市「在地名店」的訂單量前3名，訂單王由台中傳奇麵店「老向的店」奪下，是只有北屯在地人才知道的隱藏版美食。圖／foodpanda提供
foodpanda在地名店專區的外送服務費只要9元起，即日起至6月30日，凡訂購指定在地名店餐點滿329元輸入優惠碼再享8折優惠。圖／foodpanda提供
foodpanda在地名店專區的外送服務費只要9元起，即日起至6月30日，凡訂購指定在地名店餐點滿329元輸入優惠碼再享8折優惠。圖／foodpanda提供

foodpanda 外送 美食

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