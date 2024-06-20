疫後台人愛遊瑞士 停留夜次較疫情前更長

疫後全球觀光市場復甦積極搶客，就連沒有航班直飛的瑞士也迎來大量的台灣旅客遊玩、長時間停留。瑞士國家旅遊局今公布統計顯示，2023年瑞士全球遊客停留夜次數量較2022年增長9.2%。大中華區遊客在瑞士停留達到816,690夜次，居亞太區市場首位，其中台灣市場更是恢復到疫情前的80%。今年1-4月台灣遊客停留瑞士的夜次更較疫情前增長10%，全年度可望超越2019年紀錄。

瑞士國家旅遊局今在台北舉辦新品牌暨夏季發表會，宣布原本使用近30年的品牌識別將有全新面貌。瑞士國家旅遊局大中華區主任常典娜 (Daniela Chiani) 表示，瑞士國家旅遊局打造了一個可識別又獨特的全新數位化品牌形象組合，"Switzerland"品牌中的字母"T"被瑞士十字取代，象徵著值得信賴的起源，同時也彰顯了瑞士作為旅遊目的地的樂觀精神。這裡的瑞士十字不止一面國旗，而是被賦予了五種不同深淺的紅色，象徵著現代、多樣和獨立。

對於大中華地區的旅遊復甦狀態，常典娜也帶來好消息，她表示，2023年瑞士全球遊客停留夜次數量較2022年增長9.2%。大中華區遊客在瑞士停留達到816,690夜次，回到亞太區市場首位。而台灣市場更是從疫情前恢復近百分之八十，達到了203,782夜次，2025 年台灣市場有望繼續成為增長引擎，並超越 2019 年的紀錄。

因應疫後的旅遊型態改變，瑞士國家旅遊局也推廣用續旅行的高品質旅遊方式，提供多樣、適合自己的旅行內容。2024年在「你需要假期，你需要瑞士」主題之上推出《炫彩瑞士，多樣體驗》，鼓勵遊客瞭解自己的興趣愛好和旅行偏好，探訪小眾目的地，深度接觸大自然。瑞士的自我探索、運動挑戰、亮點打卡、悅己樂活、修身放鬆、愛家愛學旅行方式可以滿足各類人群的需求。

常典娜說，夏季是瑞士旅行產業的旺季。湖光山色環繞的城市琉森令遊客流連忘返；適合自由行和亮點打卡的「龍之山」皮拉圖斯推出中文版互動導覽體驗；瑞吉山夏季開放徒步加傳統瑞士燒烤。文化藝術愛好者持蘇黎世遊客卡體驗瑞士第一大城市，乘坐4號電車探訪蘇黎世最主要的設計和文化藝術機構。家庭遊客可以帶孩子參觀蘇黎世的瑞士蓮巧克力博物館或者日內瓦新開放的CERN科技館。