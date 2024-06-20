聽新聞
test
0:00 / 0:00
限時3天！全家咖啡、手搖茶、霜淇淋買2送1 買聯名酷繽沙再送虛寶
迎接濕熱難耐的夏至，全家便利商店祭出3大解熱密技，咖啡、私品茶、霜淇淋、搖搖茶吧、酷繽沙齊推優惠，想寄杯、想嚐鮮、想拿虛寶的會員別錯過！
6月21日至6月23日連續3天推出夏至活動，Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵、私品茶65元系列（包含搖搖茶吧）及全家Fami!ce霜淇淋在APP隨買跨店取皆享買2送1優惠。
全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」再推咀嚼系新品，瞄準夏季水果系列酸甜清爽飲品廣受消費者喜愛，全新推出「寒天甘蔗檸檬」及「夏芒粉角青茶」，將在地水果製成的果茶，搭配Q彈粉角及寒天配料，清甜解膩兼具咀嚼樂趣，會員於6月25日前還可享新品49元特價優惠。
此外，為了讓民眾大口享受沁涼飲品消暑，全家即日起至7月9日購買指定果茶飲品即免費贈送冰塊杯自己的黃金比例自己搖，滿足消費者自行調製冰飲的需求。
而霸榜韓國下載及暢銷寶座的《波拉西亞戰記》正式在台開服，看好遊戲話題熱度，酷繽沙2款經典黑炫口味（咖啡/牛奶）與《波拉西亞戰記》聯名推出全新包裝，7月9日前購買聯名酷繽沙品項即贈遊戲虛寶「一般追隨者契約(11次)*1」，再加贈全家限定「圖騰獸-獅子數位收藏卡」，贈品數量有限，玩家們千萬別錯過。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言