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限時3天！全家咖啡、手搖茶、霜淇淋買2送1 買聯名酷繽沙再送虛寶

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全家推出夏至快閃優惠，會員可於APP隨買跨店取享有全家Fami!ce霜淇淋49元買2送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家推出夏至快閃優惠，會員可於APP隨買跨店取享有全家Fami!ce霜淇淋49元買2送1優惠。圖／全家便利商店提供

迎接濕熱難耐的夏至，全家便利商店祭出3大解熱密技，咖啡、私品茶、霜淇淋、搖搖茶吧、酷繽沙齊推優惠，想寄杯、想嚐鮮、想拿虛寶的會員別錯過！

6月21日至6月23日連續3天推出夏至活動，Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵、私品茶65元系列（包含搖搖茶吧）及全家Fami!ce霜淇淋在APP隨買跨店取皆享買2送1優惠。

全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」再推咀嚼系新品，瞄準夏季水果系列酸甜清爽飲品廣受消費者喜愛，全新推出「寒天甘蔗檸檬」及「夏芒粉角青茶」，將在地水果製成的果茶，搭配Q彈粉角及寒天配料，清甜解膩兼具咀嚼樂趣，會員於6月25日前還可享新品49元特價優惠。

此外，為了讓民眾大口享受沁涼飲品消暑，全家即日起至7月9日購買指定果茶飲品即免費贈送冰塊杯自己的黃金比例自己搖，滿足消費者自行調製冰飲的需求。

而霸榜韓國下載及暢銷寶座的《波拉西亞戰記》正式在台開服，看好遊戲話題熱度，酷繽沙2款經典黑炫口味（咖啡/牛奶）與《波拉西亞戰記》聯名推出全新包裝，7月9日前購買聯名酷繽沙品項即贈遊戲虛寶「一般追隨者契約(11次)*1」，再加贈全家限定「圖騰獸-獅子數位收藏卡」，贈品數量有限，玩家們千萬別錯過。

全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」全新推出「寒天甘蔗檸檬」及「夏芒粉角青茶」，將在地水果製成的果茶，搭配Q彈粉角及寒天配料，清甜解膩兼具咀嚼樂趣。圖／全家便利商店提供
全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」全新推出「寒天甘蔗檸檬」及「夏芒粉角青茶」，將在地水果製成的果茶，搭配Q彈粉角及寒天配料，清甜解膩兼具咀嚼樂趣。圖／全家便利商店提供
酷繽沙聯名MMORPG巨作波拉西亞戰記，2款經典黑炫口味虛寶及收藏卡限量好禮買就送。圖／全家便利商店提供
酷繽沙聯名MMORPG巨作波拉西亞戰記，2款經典黑炫口味虛寶及收藏卡限量好禮買就送。圖／全家便利商店提供
全家推出夏至快閃優惠，會員可於APP隨買跨店取享有Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵買2送1優惠。圖／全家便利商店提供
全家推出夏至快閃優惠，會員可於APP隨買跨店取享有Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵買2送1優惠。圖／全家便利商店提供
7月9日前購買聯名酷繽沙品項，即贈遊戲虛寶，再加贈全家限定數位收藏卡，贈品數量有限，玩家們千萬別錯過。圖／全家便利商店提供
7月9日前購買聯名酷繽沙品項，即贈遊戲虛寶，再加贈全家限定數位收藏卡，贈品數量有限，玩家們千萬別錯過。圖／全家便利商店提供
全家即日起至7月9日購買指定果茶飲品即免費贈送冰塊杯。圖／全家便利商店提供
全家即日起至7月9日購買指定果茶飲品即免費贈送冰塊杯。圖／全家便利商店提供

咖啡 夏至 消費者

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