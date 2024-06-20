限時3天！全家咖啡、手搖茶、霜淇淋買2送1 買聯名酷繽沙再送虛寶

迎接濕熱難耐的夏至，全家便利商店祭出3大解熱密技，咖啡、私品茶、霜淇淋、搖搖茶吧、酷繽沙齊推優惠，想寄杯、想嚐鮮、想拿虛寶的會員別錯過！

6月21日至6月23日連續3天推出夏至活動，Let’s Café特大經典美式、特大經典拿鐵、私品茶65元系列（包含搖搖茶吧）及全家Fami!ce霜淇淋在APP隨買跨店取皆享買2送1優惠。

全家手搖飲品牌「搖搖茶吧」再推咀嚼系新品，瞄準夏季水果系列酸甜清爽飲品廣受消費者喜愛，全新推出「寒天甘蔗檸檬」及「夏芒粉角青茶」，將在地水果製成的果茶，搭配Q彈粉角及寒天配料，清甜解膩兼具咀嚼樂趣，會員於6月25日前還可享新品49元特價優惠。

此外，為了讓民眾大口享受沁涼飲品消暑，全家即日起至7月9日購買指定果茶飲品即免費贈送冰塊杯自己的黃金比例自己搖，滿足消費者自行調製冰飲的需求。