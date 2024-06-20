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Blackpink LISA愛牌Giuseppe Zanotti 重開台北SOGO復興概念店

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
天團Blackpink成員LISA多次穿著Giuseppe Zanotti鞋款登上舞台或是拍攝專輯封面，展現強大氣場。圖／Giuseppe Zanotti提供
天團Blackpink成員LISA多次穿著Giuseppe Zanotti鞋款登上舞台或是拍攝專輯封面，展現強大氣場。圖／Giuseppe Zanotti提供

有著義大利搖滾鞋王美稱的Giuseppe Zanotti向來就是許多名人的最愛，包括Jennifer Lopez、Bella Hadid、蔡依林楊謹華、演員孔曉振都是品牌粉絲。韓國天團Blackpink成員LISA更是多次穿著Giuseppe Zanotti鞋款登上舞台或是拍攝專輯封面，展現強大氣場。近期品牌則再度進駐台北SOGO復興百貨，打造全新概念店，讓熱愛前衛風格鞋履的消費者，有更多元選擇。

來自義大利的Giuseppe Zanotti在創作鞋履時，總是自世界各地的電影、音樂和藝術作品擷取靈感，並以雕塑感十足的珠寶高跟鞋和時尚前衛風格而聞名，同時備受名人愛戴，經常在頒獎典禮、首映會時穿搭使用，更是紅毯造型的寵兒。雖然品牌一度於2018年暫離台灣市場，但隨著疫情趨緩，Giuseppe Zanotti也選在去年再度回歸，並陸續於全台展店。

Giuseppe Zanotti台北SOGO復興概念店，採用融合對比鮮明的冷暖色調，並在細節處選用金色和黃銅色相互交織，令整體空間充滿奢華感。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti台北SOGO復興概念店，採用融合對比鮮明的冷暖色調，並在細節處選用金色和黃銅色相互交織，令整體空間充滿奢華感。圖／Giuseppe Zanotti提供

全新的台北SOGO復興概念店，也在近期開幕，這間佔地約27坪的門市採用融合對比鮮明的冷暖色調，並在細節處選用金色和黃銅色相互交織，令整體空間充滿奢華感。店內以3D金字塔錐體圖案為主元素，靈感源自於Giuseppe Zanotti設計中的招牌細高跟涼鞋，不僅展現於電視牆上，更巧妙運用在陳列桌上，精心設計的店面風格，彰顯義式優雅時尚。而Giuseppe Zanotti春夏系列鞋履，則專注於本質並加入理性主義精神，看似簡單，實際上隱藏著精細研究和工藝的精髓。鞋款線條純淨、修長，色彩聚焦於中性的白色和象牙色，同時帶有些許紅色及金屬色調點綴，增加視覺亮點。裝飾元素、印花和材質的應用不僅僅是奢華的裝飾，更是對輪廓線條的修飾。

Giuseppe Zanotti台北SOGO復興概念店，以3D金字塔錐體圖案為主元素設計店裝，靈感源自於招牌細高跟涼鞋，不僅展現於電視牆上，更巧妙運用在陳列桌上。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti台北SOGO復興概念店，以3D金字塔錐體圖案為主元素設計店裝，靈感源自於招牌細高跟涼鞋，不僅展現於電視牆上，更巧妙運用在陳列桌上。圖／Giuseppe Zanotti提供

Giuseppe Zanotti蝴蝶結高跟涼鞋，46,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti蝴蝶結高跟涼鞋，46,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供

Giuseppe Zanotti黑色水鑽尖頭高跟涼鞋，65,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti黑色水鑽尖頭高跟涼鞋，65,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供

Giuseppe Zanotti黑色厚底高跟涼鞋，39,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti黑色厚底高跟涼鞋，39,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供

Giuseppe Zanotti Miss Buckle水鑽方扣高跟涼鞋，54,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti Miss Buckle水鑽方扣高跟涼鞋，54,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供

Giuseppe Zanotti粉色牡丹花花瓣高跟涼鞋，46,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti粉色牡丹花花瓣高跟涼鞋，46,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供

Giuseppe Zanotti經典GZ94白色鑽面休閒鞋，42,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供
Giuseppe Zanotti經典GZ94白色鑽面休閒鞋，42,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供

BLACKPINK 品牌 楊謹華 義大利 蔡依林

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