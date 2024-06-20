Blackpink LISA愛牌Giuseppe Zanotti 重開台北SOGO復興概念店

有著義大利搖滾鞋王美稱的Giuseppe Zanotti向來就是許多名人的最愛，包括Jennifer Lopez、Bella Hadid、蔡依林、楊謹華、演員孔曉振都是品牌粉絲。韓國天團Blackpink成員LISA更是多次穿著Giuseppe Zanotti鞋款登上舞台或是拍攝專輯封面，展現強大氣場。近期品牌則再度進駐台北SOGO復興百貨，打造全新概念店，讓熱愛前衛風格鞋履的消費者，有更多元選擇。

來自義大利的Giuseppe Zanotti在創作鞋履時，總是自世界各地的電影、音樂和藝術作品擷取靈感，並以雕塑感十足的珠寶高跟鞋和時尚前衛風格而聞名，同時備受名人愛戴，經常在頒獎典禮、首映會時穿搭使用，更是紅毯造型的寵兒。雖然品牌一度於2018年暫離台灣市場，但隨著疫情趨緩，Giuseppe Zanotti也選在去年再度回歸，並陸續於全台展店。

Giuseppe Zanotti台北SOGO復興概念店，採用融合對比鮮明的冷暖色調，並在細節處選用金色和黃銅色相互交織，令整體空間充滿奢華感。圖／Giuseppe Zanotti提供

全新的台北SOGO復興概念店，也在近期開幕，這間佔地約27坪的門市採用融合對比鮮明的冷暖色調，並在細節處選用金色和黃銅色相互交織，令整體空間充滿奢華感。店內以3D金字塔錐體圖案為主元素，靈感源自於Giuseppe Zanotti設計中的招牌細高跟涼鞋，不僅展現於電視牆上，更巧妙運用在陳列桌上，精心設計的店面風格，彰顯義式優雅時尚。而Giuseppe Zanotti春夏系列鞋履，則專注於本質並加入理性主義精神，看似簡單，實際上隱藏著精細研究和工藝的精髓。鞋款線條純淨、修長，色彩聚焦於中性的白色和象牙色，同時帶有些許紅色及金屬色調點綴，增加視覺亮點。裝飾元素、印花和材質的應用不僅僅是奢華的裝飾，更是對輪廓線條的修飾。

Giuseppe Zanotti台北SOGO復興概念店，以3D金字塔錐體圖案為主元素設計店裝，靈感源自於招牌細高跟涼鞋，不僅展現於電視牆上，更巧妙運用在陳列桌上。圖／Giuseppe Zanotti提供

Giuseppe Zanotti蝴蝶結高跟涼鞋，46,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供

Giuseppe Zanotti黑色水鑽尖頭高跟涼鞋，65,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供

Giuseppe Zanotti黑色厚底高跟涼鞋，39,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供

Giuseppe Zanotti Miss Buckle水鑽方扣高跟涼鞋，54,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供

Giuseppe Zanotti粉色牡丹花花瓣高跟涼鞋，46,800元。圖／Giuseppe Zanotti提供