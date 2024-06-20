勞力士 X 紐約大都會歌劇院管弦樂團 六月底台北獻藝

文化的積累與形塑並非總是單一、線性的，而是透過不斷的巡迴、共振，因此激盪起廣泛的漣漪。世界知名的「紐約大都會歌劇院」（Metropolitan Opera）之管弦樂團近日甫展開首次的亞洲巡迴演出，將由韓國首爾出發，途經日本，最終並在台北演出二日，掀起美洲與亞洲、管弦樂與當代的無限感動可能。

紐約大都會歌劇院管弦樂團是由勞力士代言人、大都會歌劇院音樂總監Yannick Nézet-Séguin擔任指揮，本次的亞洲巡迴預計將演奏華格納、德布西、莫扎特等知名作曲家作品，亦有當代作曲家Jessie Montgomery的創作；於此同時，頂尖世界級歌劇演唱家則是亞洲巡迴的第二亮點：包含女高音Lisette Oropesa、女中音Elīna Garanča，以及低男中音Christian Van Horn，都將隨管弦樂團登台，以天籟美聲，演繹動容的歌劇魅力。

這趟亞洲的巡迴盛會背後是由瑞士鐘表品牌勞力士（ROLEX）所贊助，而早在此前的五十多年前，勞力士與Dame Kiri Te Kanawa爵士展開合作關係之時，已然為今日的藝術推廣埋下前因。數十年來，勞力士的「藝術傳承．恒動不息」廣泛推動包含歌劇、古典樂、爵士樂與世界音樂的多元音樂範疇，勞力士同時也和世界多個歌劇院、音樂節，例如「薩爾斯堡藝術節」（Salzburg Festival）、「維也納愛樂樂團」（Vienna Philharmonic）音樂會，紐約大都會歌劇院、米蘭與巴黎的大型歌劇院展開長遠合作。

這趟亞洲巡迴音樂先於韓國首爾開展，6月22至27日則分別於日本兵庫縣立藝術文化中心、日本東京三得利音樂廳進行五日的演奏，最終並將在6月29（六）日及30日（日）兩日來到台北國家音樂廳，演出則由MNA牛耳藝術提供售票。

值得一提的是，大都會歌劇院音樂總監Yannick Nézet-Séguin本身的造型與指揮也極具可觀之處。1975年3月出生於加拿大的Yannick Nézet-Séguin曾師事已故指揮大師Carlo Maria Giulini。在現任紐約大都會歌劇院之前、並曾先後掌舵蒙特婁管弦樂團與費城管弦樂團。舞台上他總能將樂團的演奏導引至高峰，同時登台指揮的造行也不拘泥於傳統的燕尾服，像是曾穿著COMME des GARÇONS的愛心Logo T恤展現指揮熱力。