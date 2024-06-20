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勞力士 X 紐約大都會歌劇院管弦樂團 六月底台北獻藝

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
3235恆動機芯，具備順磁性藍色Parachrom游絲、Paraflex緩震裝置，秒針並可暫停、以更精確調整時間。圖／ROLEX提供
3235恆動機芯，具備順磁性藍色Parachrom游絲、Paraflex緩震裝置，秒針並可暫停、以更精確調整時間。圖／ROLEX提供

文化的積累與形塑並非總是單一、線性的，而是透過不斷的巡迴、共振，因此激盪起廣泛的漣漪。世界知名的「紐約大都會歌劇院」（Metropolitan Opera）之管弦樂團近日甫展開首次的亞洲巡迴演出，將由韓國首爾出發，途經日本，最終並在台北演出二日，掀起美洲與亞洲、管弦樂與當代的無限感動可能。

紐約大都會歌劇院管弦樂團是由勞力士代言人、大都會歌劇院音樂總監Yannick Nézet-Séguin擔任指揮，本次的亞洲巡迴預計將演奏華格納、德布西、莫扎特等知名作曲家作品，亦有當代作曲家Jessie Montgomery的創作；於此同時，頂尖世界級歌劇演唱家則是亞洲巡迴的第二亮點：包含女高音Lisette Oropesa、女中音Elīna Garanča，以及低男中音Christian Van Horn，都將隨管弦樂團登台，以天籟美聲，演繹動容的歌劇魅力。

這趟亞洲的巡迴盛會背後是由瑞士鐘表品牌勞力士（ROLEX）所贊助，而早在此前的五十多年前，勞力士與Dame Kiri Te Kanawa爵士展開合作關係之時，已然為今日的藝術推廣埋下前因。數十年來，勞力士的「藝術傳承．恒動不息」廣泛推動包含歌劇、古典樂、爵士樂與世界音樂的多元音樂範疇，勞力士同時也和世界多個歌劇院、音樂節，例如「薩爾斯堡藝術節」（Salzburg Festival）、「維也納愛樂樂團」（Vienna Philharmonic）音樂會，紐約大都會歌劇院、米蘭與巴黎的大型歌劇院展開長遠合作。

這趟亞洲巡迴音樂先於韓國首爾開展，6月22至27日則分別於日本兵庫縣立藝術文化中心、日本東京三得利音樂廳進行五日的演奏，最終並將在6月29（六）日及30日（日）兩日來到台北國家音樂廳，演出則由MNA牛耳藝術提供售票。

值得一提的是，大都會歌劇院音樂總監Yannick Nézet-Séguin本身的造型與指揮也極具可觀之處。1975年3月出生於加拿大的Yannick Nézet-Séguin曾師事已故指揮大師Carlo Maria Giulini。在現任紐約大都會歌劇院之前、並曾先後掌舵蒙特婁管弦樂團與費城管弦樂團。舞台上他總能將樂團的演奏導引至高峰，同時登台指揮的造行也不拘泥於傳統的燕尾服，像是曾穿著COMME des GARÇONS的愛心Logo T恤展現指揮熱力。

而他手上最搶眼的則莫過於一只勞力士的Datejust 41毫米款式，表款使用黃金與蠔式鋼為表殼、表帶與表圈材質，面盤則為具太陽放射紋的石板灰色。動力來源使用勞力士3235型機芯，具備超級天文台認證：在機芯裝入表殼後、每日誤差平均為正負2秒內，動力儲存約70小時。精密、穩定，擁有強大的熱情與動力，一如Yannick Nézet-Séguin在舞台上的指揮表現。屆時6月底Yannick Nézet-Séguin與紐約大都會歌劇院管弦樂團、勞力士將在台北帶來兩晚何等精彩的演出？且讓人拭目以待。

紐約大都會歌劇院。圖／ROLEX提供
紐約大都會歌劇院。圖／ROLEX提供
紐約大都會歌劇院管弦樂團近日甫展開亞洲巡迴演出，並將在6月底兩日親臨台北演出。圖／ROLEX提供
紐約大都會歌劇院管弦樂團近日甫展開亞洲巡迴演出，並將在6月底兩日親臨台北演出。圖／ROLEX提供
ROLEX Datejust 41腕表，蠔式鋼與黃金、3235自動上鍊機芯、時間與日期顯示、立體綠色羅馬時標，50萬8,000元。圖／ROLEX提供
ROLEX Datejust 41腕表，蠔式鋼與黃金、3235自動上鍊機芯、時間與日期顯示、立體綠色羅馬時標，50萬8,000元。圖／ROLEX提供
紐約大都會歌劇院音樂總監Yannick Nézet-Séguin具渲染力的指揮讓樂團表演更富張力與感受性。圖／ROLEX提供
紐約大都會歌劇院音樂總監Yannick Nézet-Séguin具渲染力的指揮讓樂團表演更富張力與感受性。圖／ROLEX提供
紐約大都會歌劇院管弦樂團近日甫展開亞洲巡迴演出，並將在6月底兩日親臨台北演出。圖／ROLEX提供
紐約大都會歌劇院管弦樂團近日甫展開亞洲巡迴演出，並將在6月底兩日親臨台北演出。圖／ROLEX提供
紐約大都會歌劇院音樂總監Yannick Nézet-Séguin，非典型的服裝風格或傳遞了特殊的個人魅力。圖／ROLEX提供
紐約大都會歌劇院音樂總監Yannick Nézet-Séguin，非典型的服裝風格或傳遞了特殊的個人魅力。圖／ROLEX提供
以黃金、蠔式鋼打造的Oyster表帶並具備調鏈節延展系統，可微調長度約5毫米，增加配戴舒適的可能性。圖／ROLEX提供
以黃金、蠔式鋼打造的Oyster表帶並具備調鏈節延展系統，可微調長度約5毫米，增加配戴舒適的可能性。圖／ROLEX提供

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