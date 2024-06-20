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迎戰夏季電價 日立冷氣加碼補助 換機最高省6,000元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
日立冷氣新一代凍結洗淨科技，新增「油污去除」功能、讓空氣加倍潔淨。記者吳致碩／攝影
日立冷氣新一代凍結洗淨科技，新增「油污去除」功能、讓空氣加倍潔淨。記者吳致碩／攝影

夏季電費漲聲響起，想舒適無負擔吹冷氣，快換購變頻節能空調省荷包。為慶祝連續15年銷售第一、省電第一，日立冷氣特別推出加碼節能補助活動1,000元，鼓勵消費者汰換家中老舊空調，不僅省電還能享受新世代空調科技。同時響應政府節能減碳的環保政策，共同朝2050淨零排放的目標邁進。即日起至8月31日，購買日立冷氣指定一級能效機種之變頻分離式冷/暖氣，即可線上申請1,000元補助金，加上政府補助最高可省6,000元。

日立冷氣全系列標配凍結洗淨科技，運轉時會先將熱交換器凍結至零下狀態，使熱交換器完整被冰霜給覆蓋，結凍層最厚可達到3mm，透過凝結水成冰的膨脹過程，將灰塵、油污還有黴菌等物質從熱交換器上有效剝離，並藉著厚實結霜層解凍帶來的豐沛水量，令洗淨的髒污可以隨水流出，洗淨後再以熱風運轉加熱熱交換器，在高溫與送風乾燥的雙重加持下，幫助洗淨後熱交換器能快更速達到徹底的乾燥狀態，並因為高溫殺菌特性，讓經過此流程的熱交換器能有高達99.9%的抑菌率表現。

隨著空調運轉，濾網無法攔阻的油煙與灰塵會進入空調內部，形成頑固的油污，久而久之成為黴菌與異味的來源。日立冷氣最新凍結洗淨功能「油污去除」透過將熱交換器加熱至56°C，以高溫加熱融化、軟化機體內部的頑強油漬與污垢，加強後續凍結洗淨行程的洗淨力，使潔淨效果更加顯著。獨家電離科技也迎來全新升級，電離抑菌功能通過SGS試驗，針對大腸桿菌、金黃色葡萄球菌、甲型流感病毒（H1N1）之除菌率超過99%，也能在空調運轉時同步開啟電離淨化功能，有效淨化室內懸浮微粒，PM2.5去除率大於99.9%。搭配高效節能的日本製壓縮機，為消費者帶來安心、舒適的全方位空調體驗。

秉持「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，日立冷氣以最高標準持續在業界發揮影響力，設立業界最大太陽能光電場，不斷推動節能環保，以實際行動回饋社會環境。感謝消費者的支持與信賴，讓日立冷氣連續15年銷售第一、省電第一。

即日起至8月31日，購買日立冷氣指定一級能效機種之變頻分離式冷/暖氣，即可線上申請1,000元補助金，加上政府補助最高可省6,000元。圖／日立冷氣提供
即日起至8月31日，購買日立冷氣指定一級能效機種之變頻分離式冷/暖氣，即可線上申請1,000元補助金，加上政府補助最高可省6,000元。圖／日立冷氣提供

冷氣 消費者 高溫

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