adidas「STRENGTH CLUB鬥陣基地」將登台 帶來健身技術賽、有氧健身課程體驗

喜好健身、運動的你看過來！這個夏天，adidas將帶來「STRENGTH CLUB鬥陣基地」首度引進IFBB國際健美健身總會專業認證設計，並與中華民國健身健美協會（CTFBB）共同辦理的Fitness Challenge健身技術挑戰賽，邀請眾人挑戰體能巔峰，並爭奪超過30萬元的總獎金。

adidas「STRENGTH CLUB鬥陣基地」系列活動，於7月6日在華山1914文創產業園區登場，其中的賽事邀請喜愛運動、健身者以團隊方式報名。比賽共設置入門三項的「一般挑戰組」與更高強度、完整六項競賽的「菁英競技男子組」、「菁英競技女子組」分組競賽，在相同時間內各項目完成最多次數的組別獲勝。像是一般挑戰組，完成動作最多之隊伍，就可獲得adidas STRENGTH系列服飾共3套；菁英競技組無論男、女的第一名隊伍則能得到團體新台幣15萬元與2024年Fitness Challenge中華隊選手選拔賽決賽資格。

adidas繼聯名系列服飾推出後，再度與全球有氧健身品牌萊美Les Mills合作，推出4大主題有氧健身課程體驗。圖／adidas提供

除了熱烈可期的比賽之外，adidas繼聯名系列服飾推出後，再度與全球有氧健身品牌萊美Les Mills合作，推出4大主題有氧健身課程體驗，包含透過不同重量槓鈴來進行全身訓練的「BODYPUMP槓鈴訓練」、融合不同武術攻擊與防守招數於一身的「BODYCOMBAT戰鬥有氧」、高強度並結合競技與肌力訓練動作的「BODYATTACK高衝擊心肺」，還有為adiclub會員打造專場「LES MILLS STRENGTH DEVELOPMENT力量訓練」，藉由今年才引進台灣的全新漸進式負重課程，能更專注於肌肉感受度，體驗健身訓練帶來的身心靈進化。