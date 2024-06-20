快訊

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

聽新聞
test
0:00 / 0:00

adidas「STRENGTH CLUB鬥陣基地」將登台 帶來健身技術賽、有氧健身課程體驗

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
adidas「STRENGTH CLUB鬥陣基地」系列活動，於7月6日在華山1914文創產業園區登場，其中的賽事邀請喜愛運動、健身者以團隊方式報名。圖／adidas提供
adidas「STRENGTH CLUB鬥陣基地」系列活動，於7月6日在華山1914文創產業園區登場，其中的賽事邀請喜愛運動、健身者以團隊方式報名。圖／adidas提供

喜好健身、運動的你看過來！這個夏天，adidas將帶來「STRENGTH CLUB鬥陣基地」首度引進IFBB國際健美健身總會專業認證設計，並與中華民國健身健美協會（CTFBB）共同辦理的Fitness Challenge健身技術挑戰賽，邀請眾人挑戰體能巔峰，並爭奪超過30萬元的總獎金。

adidas「STRENGTH CLUB鬥陣基地」系列活動，於7月6日在華山1914文創產業園區登場，其中的賽事邀請喜愛運動、健身者以團隊方式報名。比賽共設置入門三項的「一般挑戰組」與更高強度、完整六項競賽的「菁英競技男子組」、「菁英競技女子組」分組競賽，在相同時間內各項目完成最多次數的組別獲勝。像是一般挑戰組，完成動作最多之隊伍，就可獲得adidas STRENGTH系列服飾共3套；菁英競技組無論男、女的第一名隊伍則能得到團體新台幣15萬元與2024年Fitness Challenge中華隊選手選拔賽決賽資格。

adidas繼聯名系列服飾推出後，再度與全球有氧健身品牌萊美Les Mills合作，推出4大主題有氧健身課程體驗。圖／adidas提供
adidas繼聯名系列服飾推出後，再度與全球有氧健身品牌萊美Les Mills合作，推出4大主題有氧健身課程體驗。圖／adidas提供

除了熱烈可期的比賽之外，adidas繼聯名系列服飾推出後，再度與全球有氧健身品牌萊美Les Mills合作，推出4大主題有氧健身課程體驗，包含透過不同重量槓鈴來進行全身訓練的「BODYPUMP槓鈴訓練」、融合不同武術攻擊與防守招數於一身的「BODYCOMBAT戰鬥有氧」、高強度並結合競技與肌力訓練動作的「BODYATTACK高衝擊心肺」，還有為adiclub會員打造專場「LES MILLS STRENGTH DEVELOPMENT力量訓練」，藉由今年才引進台灣的全新漸進式負重課程，能更專注於肌肉感受度，體驗健身訓練帶來的身心靈進化。

adidas 健身 菁英

延伸閱讀

突拿健身槓片砸臉 「微笑2」預告最後一幕超毛

影／嘉義市長盃全國健美錦標賽登場 300選手展現力與美

健身減肥族注意！KIRIN一番搾零糖質啤酒 小7搶先上架

開車撞「館長」健身房台中館 男子殺人未遂法辦

相關新聞

限時3天！全家咖啡、霜淇淋買2送1 買酷繽沙再送虛寶

迎接濕熱難耐的夏至，全家便利商店祭出3大解熱密技，咖啡、私品茶、霜淇淋、搖搖茶吧、酷繽沙齊推優惠，想寄杯、想嚐鮮、想拿虛...

暑假首選！「teamLab共創！未來園 台北」口碑盛讚 現場打卡贈好禮

由teamLab與台灣主辦方聯合數位文創再度攜手合作，於國立臺灣科學教育館七樓展出「teamLab共創！未來園 台北」展覽自６月１４日盛大開展，世界巡迴多件豐富作品打造的全新展覽，不僅兼具創造力與沈浸感的互動體驗，且設計多元充滿驚喜，擄獲許多大小孩的心。

Blackpink LISA愛牌Giuseppe Zanotti 重開台北SOGO復興概念店

有著義大利搖滾鞋王美稱的Giuseppe Zanotti向來就是許多名人的最愛，包括Jennifer Lopez、Bella Hadid、蔡依林、楊謹華、演員孔曉振都是品牌粉絲。韓國天團Blackpink成員LISA更是多次穿著Giuseppe Zanotti鞋款登上舞台或是拍攝專輯封面，展現強大氣場。近期品牌則再度進駐台北SOGO復興百貨，打造全新概念店，讓熱愛前衛風格鞋履的消費者，有更多元選擇。

勞力士 X 紐約大都會歌劇院管弦樂團 六月底台北獻藝

文化的積累與形塑並非總是單一、線性的，而是透過不斷的巡迴、共振，因此激盪起廣泛的漣漪。世界知名的「紐約大都會歌劇院」（M...

adidas「STRENGTH CLUB鬥陣基地」將登台 帶來健身技術賽、有氧健身課程體驗

喜好健身、運動的你看過來！這個夏天，adidas將帶來「STRENGTH CLUB鬥陣基地」首度引進IFBB國際健美健身總會專業認證設計，並與中華民國健身健美協會（CTFBB）共同辦理的Fitness Challenge健身技術挑戰賽，邀請眾人挑戰體能巔峰，並爭奪超過30萬元的總獎金。

迎戰夏季電價 日立冷氣加碼補助 換機最高省6,000元

夏季電費漲聲響起，想舒適無負擔吹冷氣，快換購變頻節能空調省荷包。為慶祝連續15年銷售第一、省電第一，日立冷氣特別推出加碼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。