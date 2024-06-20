突破威士忌釀造極限 格蘭利威「複韵」免稅通路獨賣

為慶祝格蘭利威品牌成立200週年，保樂力加全球免稅部門推出全新單一麥芽威士忌「複韵單一麥芽威士忌」（The Glenlivet Caskmakers），此款威士忌採用創新的桶匠工藝，將舊西班牙雪莉酒桶和焦香歐洲橡木桶重新組合，突破威士忌釀造極限，賦予威士忌豐富而相互交織的風味。格蘭利威複韵單一麥芽威士忌即日起於全球免稅通路獨家販售；台灣通路包含昇恆昌與采盟，即日起至8月31日前，在台北桃園機場（包含第一、第二航廈）舉辦期間限定體驗。

「複韵單一麥芽威士忌」由格蘭利威的專家與西班牙赫雷斯（Jerez）的製桶大師合作，探索了酒桶製作的新穎技術；其特殊之處即在，精心挑選舊西班牙雪莉酒桶和焦香歐洲橡木桶，並將這兩種木桶拆解，重新交替組合成一個特殊的新酒桶。

格蘭利威橡木桶大師Kevin Balmforth表示：「格蘭利威複韵單一麥芽威士忌完美體現了我們致力於突破威士忌製桶工藝極限的承諾。這款傑出作品源自一種複雜的新技術，不僅是品牌成立200週年的里程碑，更展現了我們對創新與卓越的不懈追求。創新的桶匠工藝提升了威士忌的風味豐富度，也顯現出格蘭利威將持續為全球威士忌愛好者帶來驚喜的決心。」

「格蘭利威複韵單一麥芽威士忌」前味帶有成熟的梨子、新鮮蜂蜜與溫暖的肉桂、生薑和肉荳蔻等辛香料氣息；口感上，甜蜜的李子和濃郁的乾果香氣，伴隨著焦香鳳梨、橡木桶烘烤風味和一絲煙燻香氣。尾韻則是留存香甜、濃郁和溫暖的辛香風味；純飲或是加冰更能顯其迷人風味。這款威士忌經過精心工藝的淬鍊，部分酒液在特製酒桶中進行了過桶處理，使得這些風味更加完美地融合在一起，展現格蘭利威在單一麥芽威士忌的精湛藝術。

在包裝設計方面，「複韵單一麥芽威士忌」的圓形LOGO設計，代表兩種不同的木桶合而為一的意象，鍍金與深色原木則分別代表舊西班牙雪莉酒桶和焦香歐洲橡木桶，黑色紙盒外包裝更顯低調奢華。

保樂力加全球行銷部副總裁Liya Zhang表示：「免稅通路持續提供無比的機會，讓像格蘭利威複韵單一麥芽威士忌這樣突破性的產品，可以觸及全球各國消費者。根據保樂力加的研究，獨特性和限量性仍然是高消費族群兩大主要的購買誘因，這也讓格蘭利威複韵單一麥芽威士忌，成為免稅通路產品組合中令人興奮的全新明星商品。」

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