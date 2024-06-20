暑假首選！「teamLab共創！未來園 台北」口碑盛讚 現場打卡贈好禮

由teamLab與台灣主辦方聯合數位文創再度攜手合作，於國立臺灣科學教育館七樓展出「teamLab共創！未來園 台北」展覽自６月１４日盛大開展，世界巡迴多件豐富作品打造的全新展覽，不僅兼具創造力與沈浸感的互動體驗，且設計多元充滿驚喜，擄獲許多大小孩的心。

與他人一同自由地創造遊樂世界的「teamLab共創！未來園」彷彿走入繽紛的生態林裡，在作品《鼓動山谷中的塗鴉自然 ── 共生的生命，年復一年， 紅色名錄》不僅可以看見彩繪的生物栩栩如生地四處走動，還能見證被彩色花朵佈滿全身的動物們緩緩遷徙的盛況，此外彩色鯨魚也會在山谷中恣意優游，在黑暗之中看見繽紛艷麗的奇幻世界！而作品《光球管弦樂團》則有許多大大小小，五光十射的蛋形光球，民眾可以透過與光球互動切換顏色與聲光，而未來樂園裡面，共創每分每秒都是獨一無二的自然生態環境。

開心體驗完綺麗的未來園，展覽出口也精心準備打卡小禮物，凡於出口處打卡都可獲得天地合補金盞花葉黃素凍(含乳清蛋白神經鞘磷脂)，是小孩最愛的酸甜果凍口感，能提供晶亮所需的關鍵營養，讓孩子盡情探索學習！為奇幻旅程畫下完美句點，不過每日數量有限，贈完為止。