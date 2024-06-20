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暑假特企！恐龍森林探險隊新登場 大板根獨家原創恐龍親子劇場
每個人心中都有一個純真的童年夢想，一場永不落幕的童話故事。隨著時間的流逝，少時的童趣與好奇也隨之被慢慢封藏，如今，在你的夢想裡，是否還有那齣承載歡笑與神奇的恐龍童話故事？
大板根與希錐藝術團隊合作，獨家原創打造恐龍親子劇場，於暑假檔期2024.06.29-2024.08.23，每周五、六、日限定演出，引進國外擬真恐龍巨偶與台灣新生代藝術家展開栩栩如生的恐龍世界，打造全新恐龍親子劇原創劇碼，希望能藉由這部恐龍親子劇，讓演出的情境與過程，成為貼近觀眾的實境空間，帶給大家快樂，用滿滿的正能量來度過您的暑假親子假期。
只需要購買大板根森林入園門票，即可享入園及免費體驗觀賞恐龍劇團表演(售票資訊請詳見大板根森林溫泉酒店官網。）購買門票貴賓可悠遊大板根20公頃森林，大板根的原生亞熱帶雨林，是全臺唯一僅存的中低海拔原生亞熱帶雨林，區內有許多令人歎為觀止的大型板根，蔓生數百年以上的巨藤和高聳入雲的林海等豐富的生態組合。搭配園區內栩栩如生的擬真恐龍及全台首創7米高的萬歲金剛，暑假週五、六、日限定演出「恐龍森林探險隊」恐龍親子劇團表演，大板根超擬真恐龍金剛展帶您重返遠古森林並提供親子共遊好去處，體驗遠古恐龍叢林就趁現，購票請至 udn售票網！
※大板根保有以上活動內容異動之權利，若有變動以現場或官網上公告為主。更多訊息請至大板根森林溫泉酒店 網站查詢，或訂房專線(02) 2674-9228*1 傳真: (02)2672-0534。大板根-恐龍森林探險隊，udn售票網獨家售票中。
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