LINE原創市集10周年 買創作名人堂貼圖抽iPhone 15 Pro

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
慶祝LINE原創市集10歲生日，首波歡慶活動邀請15位超人氣名人堂歷屆得主同推新圖，豪華拚場絕無僅有。圖／LINE提供
慶祝LINE原創市集10歲生日，首波歡慶活動邀請15位超人氣名人堂歷屆得主同推新圖，豪華拚場絕無僅有。圖／LINE提供

歡慶LINE原創市集10周年，LINE特別邀集15位頂尖貼圖創作者「貼圖名人堂」得主，包括白爛貓、貓爪抓、貓貓蟲咖波、好想兔、寶寶不說、懶散兔與啾先生、晴天P莉、塔仔不正經、小朋友有事嗎、無所事事小海豹、Shan、野生喵喵怪、胖鯊魚鯊西米、豆卡頻道、變種吉娃娃，於今日同時上架販售LINE原創市集10周年歡慶貼圖。即日起至6月23日購買或贈送給好友「貼圖名人堂巨星派對」活動新圖，即可參加幸運轉轉樂，中獎率100%，大獎包括iPhone 15 Pro、萬元旅遊金天天送、LINE代幣等，鐵粉們千萬別錯過擁有新圖還能抽大獎的機會。

原創市集是讓所有用戶都可在此上架販售貼圖、表情貼，與主題的平台，只要有LINE帳號，就能立即免費註冊，上架後可透過多元管道販售，包括LINE貼圖小舖、主題小舖，與LINE STORE，為創作者帶來收入。

台灣人不只愛傳貼圖，也愛自行創作貼圖，LINE原創市集自2014年在台上線以來，透過LINE原創市集推出貼圖的台灣創作者已達100萬人。LINE也公布過去1年下載次數最多、傳送次數最高，以及每月貼圖下載榜首，創作者要從百萬位競爭者中脫穎而出累積滿5次銷售排行榜冠軍，才能可晉升成為LINE原創市集貼圖名人堂。

另外，「LINE貼圖超值方案」今年也迎來3周年，成功吸引廣大用戶訂閱。不僅提供消費者以小額月繳或年繳方式，享有數百萬組貼圖、表情貼與主題任選即用，讓消費者擁有更大的貼圖使用彈性，加上最新「貼圖拼貼樂」功能上線的推波助瀾，讓更多中小型創作者被市場看見，並帶來更多傳送曝光和額外分潤收入。

歡慶LINE原創市集10周年，台灣貼圖創作者突破100萬人。圖／LINE提供
歡慶LINE原創市集10周年，台灣貼圖創作者突破100萬人。圖／LINE提供
LINE公布過去1年最常被傳的貼圖Top 3為「胖鯊魚鯊西米」、「白爛貓36☆超實用☆」、「胖鯊魚鯊西米9動滋動滋!」。圖／LINE提供
LINE公布過去1年最常被傳的貼圖Top 3為「胖鯊魚鯊西米」、「白爛貓36☆超實用☆」、「胖鯊魚鯊西米9動滋動滋!」。圖／LINE提供
LINE原創市集歡慶10周年，公布10年大事紀。圖／LINE提供
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LINE公布過去1年最受歡迎創作者Top 3為「麻糬爸」、「胸毛公寓」、「YI-LING」。圖／LINE提供
LINE公布過去1年最受歡迎創作者Top 3為「麻糬爸」、「胸毛公寓」、「YI-LING」。圖／LINE提供
LINE首次揭露2023年5月至2024年4月期間，每月貼圖下載榜首。圖／LINE提供
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