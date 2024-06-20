燦坤買新iPad Pro最高現折3100元 全館AI電競筆電5折起

瞄準新鮮人、涼夏商機，燦坤即日起至6月30日特別推出「新鮮人應援季」促銷活動，全館AI電競筆電5折起，買新iPad滿萬送300元配件金，6月21～23日限時3天Apple快閃促銷，買指定機種現折8%。全館消費滿501元抽「台北-巴黎雙人來回機票」免費帶你追奧運，刷「台新燦坤聯名卡」單筆最高現折6%。

眾所期盼的iPad Pro M4、iPad Air 6新機即日起全台燦坤指定門市正式發售，6月30日前買新iPad滿萬送300元配件金（可累計），刷「台新燦坤聯名卡」滿2.5萬再享獨家現折活動，多重優惠累積最高可現省3,100元。針對特定專業人士再祭加碼活動，包含建築師、設計師、律師、醫生等，買iPad主機加購Apple Pencil Pro可再享200元現折優惠。

活動期間持任一款iPad至燦坤舊換新，還有估價加碼15%折抵回饋；與此同時燦坤線上購物也推出全通路唯一「舊換新估價服務」，只要在家動動手指就可知道舊機折抵金額，線上估價後於指定時間內持舊機與憑證至燦坤門市，即可立即享購機折抵，方便又快速。

6月21～23日還有Apple限時72小時快閃促銷，買MacBook Pro指定款、MacBook Air M3、iPhone15全系列通通現折8%，AirPods Pro 2限時優惠價6,650元；Apple全品牌商品消費每滿3,000元即可獲得AirPods 3及周邊配件套組抽獎機會；全系列Apple副廠周邊配件再享主機加購價9折起。

三星618年中慶接力再加碼，手機/平板/穿戴系列滿萬送618燦坤K幣（可累計），指定三星手機、平板買就送原廠延長保固1年。

隨著今年WWDC開發者大會蘋果首度發表「Apple Intelligence」、微軟全新搭載高通Snapdragon X Elite晶片的「Copilot+ PC」正式進入市場，持續帶動業界及學界的AI熱潮，燦坤表示本月AI筆電買氣明顯迅速升溫，搭載Copilot按鍵機種的詢問度尤其熱絡。全新上市Copilot+ PC系列筆電新品燦坤熱銷中，全館AI電競筆電直降5折起，再加碼全館搭載NVIDIA的RTX AI電競，指定機種最高下殺1.5萬，指定筆電舊換新最低只要0元起，再送全配大禮包。

迎戰炎熱夏季，燦坤全館冰箱、空調、洗衣機全面7折起，買一級能效冰箱、空調享政府補助最高5,000元，搭配環保集點商品另享周末回饋綠點10倍送。到燦坤買空調贈送免費場勘及8年免費延長保固服務，6月底前購機享「熊速配」今天買、明天裝，全館指定大家電再享VVIP級尊榮安裝服務。風扇商品下殺5折起，聲寶風扇月月加碼抽果汁機、直立式冷凍櫃；奇美風扇任2台，獨家送DC循環扇。