西門町50年排骨飯老店驚傳頂讓！饕客不捨：盼傳承下去

說到台北知名商圈西門町的美食，排骨飯絕對也是許多人的回憶之一。開業近50年的「金軒排骨」日前傳出頂讓消息，主因是老闆年邁想退休了，消息一出不少饕客感到不捨，紛紛留言希望能傳承下去。

位於西門町峨眉街的「金軒排骨」，其實跟鼎鼎大名、創立於1973年的「金園排骨」系出同門，當初自行開店後，從中華路一間小店鋪開始做起來，至今超過40餘年，是台北西區老字號的排骨店，招牌的炸排骨堅持使用溫體豬，搭配獨門的醃料，炸得酥脆多汁，再搭上自製的醃小黃瓜，是許多人逛西門町時的美食口袋名單。