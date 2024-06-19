2025春夏／米蘭男裝周 TOD'S新包連發！實搭也時髦

2025春夏男裝對TOD’S而言別具意義，除了在發表結束後，TOD’S集團總裁兼執行長Diego Della Valle與副總裁Andrea Della Valle在米蘭舉辦了名人晚宴，更重要的是：這更是品牌創意總監首個男裝系列，而Matteo Tamburini不負眾望在維持米蘭的工匠與實穿精神外，更帶來豐富的男士新包、令人喜出望外。

TOD’S原本就是皮革工藝與義大利時尚的專家，2025春夏品牌以柔軟、如精緻羊絨般的皮料設計出飛行外套、襯衫式外套，並運用在Di Bag、T-Riviera鞋履上；正式西裝與襯衫式外套除維持TOD’S的優雅風格，襯裡並採用薄膜和熱封技術，因此兼具性能與實穿；Gommino豆豆鞋不僅已等同Made in Italy的同義詞，本季並催生了木底皮鞋款，本季最大亮點則是：TOD’S經典的Di Bag與T Timeless系列都推出豐富的進化新款，這些包款可能是具更方正的輪廓，並以帆布搭配黑色皮革車邊，巧妙跨越了商務與休閒的邊界，又或以珍稀鱷魚皮或鴕鳥皮搭配長肩帶，帶來肩背、手提的二元可能。