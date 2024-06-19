快訊

孫安佐涉槍砲案 檢諭令30萬交保、限制住居「責付孫鵬」

西門町晚間也突跳電！北市3區「上萬戶」受影響

福華飯店40歲將大改裝 新董座掛保證再安全用50年

中央社／ 台北19日電

台北知名老牌福華飯店今晚舉行40週年慶祝酒會，預告明年2月大改裝，2026年中重新開幕。新任董事長廖瑞遠掛保證，福華飯店建材及結構相當良好，再安全使用50年也沒問題。

廖瑞遠接受媒體聯訪說，台北福華是他祖父興建，飯店地址是祖父當年牧牛之處，祖父創業有成後，買下土地，希望蓋一間一流的台灣的觀光旅館，福華的英文「HOWARD」，就是來自「福華」台語直譯。

台北福華年初與萬豪國際集團簽約，2025年初斥資新台幣數10億元改裝，2026年中完工後，將更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，成國際品牌。

廖瑞遠在美國長大，本身是建築師，6年前回台灣協助福華集團的改裝計畫，今年接下台北福華董事長職務，他說，改裝是希望與國際接軌，台北福華雖已40年，但當年興建時的設計很前衛，施工材料及結構都非常優良，且定期都有工程團隊在維護，再使用50年都沒有問題。

廖瑞遠說，這次大改裝，會保留台北福華既有的台灣元素，例如呼應四合院意象的紅磚式外牆及內部招財納福的八卦元素仍維持，一樓中庭還是天井自然採光，這是他祖父當年希望能傳承福氣與祝福的理念，另外，傳統能彰顯台灣元素的紅木家俱，也會在改裝時融入現代化的摩登設計，讓台北福華能成為真正代表台灣的國際飯店。

廖瑞遠特別提到台北福華飯店其中一項DNA，就是獲許多客人讚美的員工服務，有40%的員工服務超過10年，還有年資達40年的，改裝期間，員工將到萬豪集團的飯店受訓，或到福華集旗下另外8家飯店服務。

台北市長蔣萬安今晚出席台北福華的慶祝酒會，他形容台北福華像普洱茶，清新來自每一名服務人員的用心對待，醇厚的底蘊來自紅磚外牆和典雅紅木家俱。

萬豪 飯店

延伸閱讀

福華慶祝40周年 代表台灣文化的五星飯店2026登場

開業10年每週只賣三天！藏在山頭的「柴燒麵包」 想吃記得先預訂

元大金蓋大樓重鋪人行單車道 止滑好到柯宇綸按讚

楊銘威開餐廳囉！米其林團隊「合府小龍湯包」21摺外皮爆汁必吃，還有豆沙鍋餅嚐鮮

相關新聞

藏壽司「十周年感謝祭」 全台店鋪不限金額全面九折

藏壽司為慶祝來台十周年，特別推出全台門市不限金額全面九折的優惠活動，活動期間自6月21日至6月27日止。凡是於活動期間內...

福華慶祝40周年 代表台灣文化的五星飯店2026登場

福華飯店今天舉行40周年慶，新任董事長廖瑞遠表示，台北福華有自己的DNA還是希望能保留，再加上福華的建築結構很健康，所以...

2025春夏／米蘭男裝周 TOD'S新包連發！實搭也時髦

2025春夏男裝對TOD’S而言別具意義，除了在發表結束後，TOD’S集團總裁兼執行長Diego Della Valle...

25春夏巴黎男裝周／孔劉、BAMBAM集合！LVERS宏觀地球

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎男裝周期間，在聯合國教科文組織之家（La Maison de l'...

蔡凡熙金髮曝光！首現DAMIANI微風廣場精品店全新開幕

義大利高級珠寶品牌DAMIANI正式為微風專賣店盛大開幕，除慶祝品牌邁向100周年，DAMIANI全球副總裁暨CEO J...

看好熟齡消費力 禮客Outlet轉型「壯世代」商場

當大多數百貨商場都在爭取Z世代年輕族群關注時，禮客Outlet反其道而行，鎖定「橘色世代」族群的高消費力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。