福華飯店40歲將大改裝 新董座掛保證再安全用50年

台北知名老牌福華飯店今晚舉行40週年慶祝酒會，預告明年2月大改裝，2026年中重新開幕。新任董事長廖瑞遠掛保證，福華飯店建材及結構相當良好，再安全使用50年也沒問題。

廖瑞遠接受媒體聯訪說，台北福華是他祖父興建，飯店地址是祖父當年牧牛之處，祖父創業有成後，買下土地，希望蓋一間一流的台灣的觀光旅館，福華的英文「HOWARD」，就是來自「福華」台語直譯。

台北福華年初與萬豪國際集團簽約，2025年初斥資新台幣數10億元改裝，2026年中完工後，將更名為「台北福華大飯店，傲途格精選」，成國際品牌。

廖瑞遠在美國長大，本身是建築師，6年前回台灣協助福華集團的改裝計畫，今年接下台北福華董事長職務，他說，改裝是希望與國際接軌，台北福華雖已40年，但當年興建時的設計很前衛，施工材料及結構都非常優良，且定期都有工程團隊在維護，再使用50年都沒有問題。

廖瑞遠說，這次大改裝，會保留台北福華既有的台灣元素，例如呼應四合院意象的紅磚式外牆及內部招財納福的八卦元素仍維持，一樓中庭還是天井自然採光，這是他祖父當年希望能傳承福氣與祝福的理念，另外，傳統能彰顯台灣元素的紅木家俱，也會在改裝時融入現代化的摩登設計，讓台北福華能成為真正代表台灣的國際飯店。

廖瑞遠特別提到台北福華飯店其中一項DNA，就是獲許多客人讚美的員工服務，有40%的員工服務超過10年，還有年資達40年的，改裝期間，員工將到萬豪集團的飯店受訓，或到福華集旗下另外8家飯店服務。

台北市長蔣萬安今晚出席台北福華的慶祝酒會，他形容台北福華像普洱茶，清新來自每一名服務人員的用心對待，醇厚的底蘊來自紅磚外牆和典雅紅木家俱。