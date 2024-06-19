福華慶祝40周年 代表台灣文化的五星飯店2026登場

福華飯店今天舉行40周年慶，新任董事長廖瑞遠表示，台北福華有自己的DNA還是希望能保留，再加上福華的建築結構很健康，所以決定斥資數十億內部改裝，明年農曆年後就閉館大動工，2026年以「台北福華大飯店傲途格精選」跟大家見面。

身為廖家第三代的廖瑞遠自小於美國求學，承襲有台灣現代版畫先驅之稱的父親廖修平在藝術領域的興趣與專長，自密西根大學建築學士畢業、取得耶魯大學建築學碩士學位後，成為紐約執業的專業建築師超過20年，專業領域包含工程營造、成本控管與團隊管理，主要負責項目包括私人住宅、豪華公寓和住宅大樓，廖瑞遠分享，疫情改變許多人的人生，剛好在紐約的工作出現空檔，就決定回來台灣渡假，回台後開始參與福華營運後就決定留下來，今年6月接下台北福華董事長，現階段最重要的目標就是把這個飯店改裝成為最先進、時髦、符合所有商務客及觀光客，成功跟萬豪傲途格精選飯店品牌接軌。