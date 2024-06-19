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25春夏巴黎男裝周／孔劉、BAMBAM集合！LVERS宏觀地球

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
韓星BAMBAM、孔劉、劉以豪出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
韓星BAMBAM、孔劉、劉以豪出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供

路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）於巴黎男裝周期間，在聯合國教科文組織之家（La Maison de l'UNESCO）的屋頂上舉辦大秀，在男裝創意總監「菲董」菲瑞威廉斯（Pharrell Williams）創作的《Triumphus Cosmos》旋律配襯下中，發表他所創作的路易威登2025春夏男裝系列：LE MONDE EST À VOUS，以人類共同居住的地球為主題，從太陽的視角描繪人類多元的共存。包括台灣男星劉以豪、好萊塢銀色夫妻擋麥可法斯賓達（Michael Fassbender）與艾莉西亞薇坎德（Alicia Vikander）、韓星孔劉、BAMBAM、NCT 127成員悠太等人都出席看秀。

從路易威登的旅行基因出發，從旅行所擴展的眼界看到人類多元共存的文化同異之處。大秀由創意團體Air Afrique執導的前導片拉開序幕，品牌還與還與這支團體設計標識和花樣圖案。整體輪廓勾勒出旅行者的各種樣貌，精緻的結構和剪裁的運動服和工裝均以休閒舒適為目的。因為從太陽的視角去想像人類，彩、結構和表面裝飾的比例與對比創造出感官衝擊，配色則從地球上所有人類膚色的細微差異出發，Monogram圖案融入肌皮膚般的特質，由Damier和迷彩圖案拼接而成的Damoflage則蛻變出全新的蟒蛇紋Snake-o-Flage圖案、並與世界地圖融合變成Map-o-flage圖案，繽紛多彩的LVERS Damier圖案打破了整個系列的色調，服裝上更點綴小型的世界地圖、飛機裝飾、珍珠和水晶。

本季男裝系列也首次推出由Alma、Christopher 和 Neverfull等包款組成的Soft Leather Goods系列，採用極為柔軟的皮革製作，飾有做舊的VVN飾邊，包身上印有古色古香、尺寸略有放大的棕色Monogram圖案。Soft Leather Goods系列重新推出多瑙河、尼羅河、亞馬遜河和巴士底監獄等具有象徵意義的經典造型。

Speedy P9經重新演繹，全新放大版的LVERS Damier圖案繽紛多彩。皮革Packaging系列以手提袋為基礎，採用新色和受品牌鞋盒啟發的Messenger郵差包造型。由知名工業設計師馬克紐森（Marc Newson）設計之Horizon系列行李箱首次推出在設計和功能上均採用最先進工程技術的Horizon Aluminium手提箱。鞋履色調呼應服裝主題，並巧玩視覺比例。

王嘉爾出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
王嘉爾出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
水亮光澤感特殊布料打造的西裝。圖／路易威登提供
水亮光澤感特殊布料打造的西裝。圖／路易威登提供
韓星BAMBAM出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
韓星BAMBAM出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
以足球為形象設計的服裝，向世界上最凝聚人心的運動致敬。圖／路易威登提供
以足球為形象設計的服裝，向世界上最凝聚人心的運動致敬。圖／路易威登提供
輪廓造型充滿了旅行者的原型元素。圖／路易威登提供
輪廓造型充滿了旅行者的原型元素。圖／路易威登提供
劉以豪出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
劉以豪出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
NCT 127成員悠太出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
NCT 127成員悠太出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
太陽眼鏡汲取航空元素。圖／路易威登提供
太陽眼鏡汲取航空元素。圖／路易威登提供
以旅人穿著休閒舒適而設計的運動服和工裝衣服為主，服裝配件上裝飾飛機。圖／路易威登提供
以旅人穿著休閒舒適而設計的運動服和工裝衣服為主，服裝配件上裝飾飛機。圖／路易威登提供
這一季系列將地球縮小，從太陽的視角去想像人類。圖／路易威登提供
這一季系列將地球縮小，從太陽的視角去想像人類。圖／路易威登提供
Horizon系列首次推出在設計和功能上均採用最先進工程技術的Horizon Aluminium手提箱。圖／路易威登提供
Horizon系列首次推出在設計和功能上均採用最先進工程技術的Horizon Aluminium手提箱。圖／路易威登提供
整個系列採用了豐富的刺繡工藝，例如用水晶、珍珠和絲線製作出的圖案。圖／路易威登提供
整個系列採用了豐富的刺繡工藝，例如用水晶、珍珠和絲線製作出的圖案。圖／路易威登提供
足球造型提包。圖／路易威登提供
足球造型提包。圖／路易威登提供
Damoflage圖案與世界地圖融合變成Map-o-flage圖案。圖／路易威登提供
Damoflage圖案與世界地圖融合變成Map-o-flage圖案。圖／路易威登提供
韓星孔劉出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
韓星孔劉出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
銀色夫妻擋麥可法斯賓達與艾莉西亞薇坎德出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
銀色夫妻擋麥可法斯賓達與艾莉西亞薇坎德出席路易威登2025春夏男裝系列大秀。圖／路易威登提供
由Damier和迷彩圖案拼接而成的全新經典Damoflage圖案 ，受動物皮膚的啟發搖身一變，成為用於布料上的蟒蛇紋Snake-o-Flage圖案。圖／路易威登提供
由Damier和迷彩圖案拼接而成的全新經典Damoflage圖案 ，受動物皮膚的啟發搖身一變，成為用於布料上的蟒蛇紋Snake-o-Flage圖案。圖／路易威登提供
地球上所有人類膚色的細微差異為出發點，啟發出這個系列的配色。圖／路易威登提供
地球上所有人類膚色的細微差異為出發點，啟發出這個系列的配色。圖／路易威登提供

LV 設計師

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