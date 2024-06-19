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蔡凡熙金髮曝光！首現DAMIANI微風廣場精品店全新開幕

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
蔡凡熙出席DAMIANI微風精品大店開幕，一身閃耀、並大方透露他挑選珠寶的心法。記者釋俊哲／攝影
蔡凡熙出席DAMIANI微風精品大店開幕，一身閃耀、並大方透露他挑選珠寶的心法。記者釋俊哲／攝影

義大利高級珠寶品牌DAMIANI正式為微風專賣店盛大開幕，除慶祝品牌邁向100周年，DAMIANI全球副總裁暨CEO Jérôme Favier二度親自來台，此外包含DAMIANI亞太暨日本區域市場總監Mauro Malta、藝人蔡凡熙皆到場成為嘉賓，並由模特兒演繹了DAMIANI的「Mimosa含羞草」與「Margherita瑪格麗特」兩大系列珠寶。

誕生於義大利金匠重鎮Valenza瓦倫札的DAMIANI，除了展現義大利珠寶生動、自然、有機的風格，並以高級金工技藝傳承至今，擁有100%手工、100義大利製造，以及今年邁向100周年的三大特色。

出席活動時，蔡凡煕便配戴了多款Belle Époque美好年代與Belle Époque Reel系列高級珠寶。活動上他並稱讚手上的Belle Époque美好年代系列戒指，以可轉動的設計，帶他回想起拍電影時的種種回憶，並透露DAMIANI全球副總裁暨CEO Jérôme Favier曾告訴他：只要配戴DAMIANI珠寶都能得獎、讓他也想在下次紅毯時嘗試以DAMIANI造型；而至於有沒有挑選珠寶的心法？他則回應珠寶給他一種（情定）一生的感覺，並豪邁笑稱希望能挑一顆100克拉的珠寶送另一半，展現出當紅新星的豪情壯志。

而蔡凡煕造型中除了Belle Époque美好年代系列戒指是他心頭好，同時他身上並疊加穿戴了兩條同系列十字架藍寶石與鑽石項鍊、潮流指數大增；模特兒邱怡蕙、呂亞璇則分別示範了DAMIANI的「Mimosa」與「Margherita」兩大系列，其中呂亞璇配戴的Masterpiece Margherita Secret Garden珠寶神秘表，以不規則、華麗的寶石鑲嵌，捕捉到義大利花園的繁盛之美，邱怡蕙身上則有一「對」Masterpiece Mimosa系列18K白金紫水晶藍寶石鑽石耳環，透過鑽石、藍寶石和紫水晶的色彩輝映，帶人瞬間穿越進入一方珠寶的魔幻仙境、全台僅一件。

值得一提的是，先前DAMIANI與微風集團聯名、於微風廣場7樓IVY Garden餐廳推出的Margherita Queen Afternoon Tea瑪格麗特皇后頂級午茶饗宴，推出後頗受好評，預計將在6月底結束；此外DAMIANI近日再加碼，以珠寶盒為概念與義大利冰淇淋品牌Maccanti馬卡諦合作，於微風廣場近復興南路口打造了Gelato義式冰淇淋快閃車，活動僅至6月底止，也帶人領受源自義大利瓦倫札、百年珠寶品牌的閃耀、甜美和熱情。

伊林模特兒邱怡蕙配戴了DAMIANI的Mimosa含羞草系列高級珠寶。記者釋俊哲／攝影
伊林模特兒邱怡蕙配戴了DAMIANI的Mimosa含羞草系列高級珠寶。記者釋俊哲／攝影
伊林模特兒呂亞璇配戴了DAMIANI的Margherita瑪格麗特系列高級珠寶。記者釋俊哲／攝影
伊林模特兒呂亞璇配戴了DAMIANI的Margherita瑪格麗特系列高級珠寶。記者釋俊哲／攝影
全新開幕的DAMIANI微風廣場專賣店位於一樓圓環區，整體空間俐落、摩登。圖／DAMIANI提供
全新開幕的DAMIANI微風廣場專賣店位於一樓圓環區，整體空間俐落、摩登。圖／DAMIANI提供
蔡凡熙除以金髮造型首次亮相，更與DAMIANI全球副總裁暨CEO Jérôme Favier一同合影。記者釋俊哲／攝影
蔡凡熙除以金髮造型首次亮相，更與DAMIANI全球副總裁暨CEO Jérôme Favier一同合影。記者釋俊哲／攝影
模特兒呂亞璇配戴的DAMIANI Masterpiece Margherita Secret Garden珠寶神秘表，價格店洽。圖／DAMIANI提供
模特兒呂亞璇配戴的DAMIANI Masterpiece Margherita Secret Garden珠寶神秘表，價格店洽。圖／DAMIANI提供
帶來多種口味的DAMIANI X Maccanti義式冰淇淋快閃車，快閃出攤至6月底。圖／DAMIANI提供
帶來多種口味的DAMIANI X Maccanti義式冰淇淋快閃車，快閃出攤至6月底。圖／DAMIANI提供
模特兒邱怡蕙配戴的含羞草系列18K白金祖母綠鑽石戒指，祖母綠主石約0.94克拉，訂價約30萬7,000元。圖／DAMIANI提供
模特兒邱怡蕙配戴的含羞草系列18K白金祖母綠鑽石戒指，祖母綠主石約0.94克拉，訂價約30萬7,000元。圖／DAMIANI提供
全新開幕的DAMIANI微風廣場專賣店位於一樓圓環區，整體空間俐落、摩登。圖／DAMIANI提供
全新開幕的DAMIANI微風廣場專賣店位於一樓圓環區，整體空間俐落、摩登。圖／DAMIANI提供
蔡凡熙活動上配戴的DAMIANI Masterpiece Animalia紅色珍珠魚皮熱帶魚手鐲，價格店洽。圖／DAMIANI提供
蔡凡熙活動上配戴的DAMIANI Masterpiece Animalia紅色珍珠魚皮熱帶魚手鐲，價格店洽。圖／DAMIANI提供
蔡凡熙手上配戴的DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金手環，以阿拉伯數字的0、1為元素組成，訂價10萬9,700元。圖／DAMIANI提供
蔡凡熙手上配戴的DAMIANI Belle Époque Reel系列18K玫瑰金手環，以阿拉伯數字的0、1為元素組成，訂價10萬9,700元。圖／DAMIANI提供

微風 珠寶 義大利

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