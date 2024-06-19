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看好熟齡消費力 禮客Outlet轉型「壯世代」商場

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
禮客Outlet鎖定「橘色世代」，啟動商場轉型。圖／禮客提供
禮客Outlet鎖定「橘色世代」，啟動商場轉型。圖／禮客提供

當大多數百貨商場都在爭取Z世代年輕族群關注時，禮客Outlet反其道而行，鎖定「橘色世代」族群的高消費力。

少子化加上老年人口快速成長，台灣將於2025年進入超高齡社會，另外，根據聯合信用卡處理中心發布的信用卡交易數據，台灣每月消費總額以60歲左右為消費力冠軍，單月總額近270億，這群50歲以上熟齡壯世代消費力不容小覷。

禮客Outlet董事長溫筱鴻觀察消費輪廓的改變，鎖定「橘色世代」消費族群的穿搭、美食與健康等需求，以「壯世代商場」為全新訴求啟動轉型，透過新櫃位的引進與調整，帶動50~69歲熟齡族創造禮客60%以上營收。

禮客內湖2館1樓引進隨意鳥地方餐飲集團「隨意吧」，推出適合壯世代健康樂活餐點包含：燻鮭魚油醋沙拉、巧爐凱薩沙拉、水牛乳酪番茄黑醋沙拉、加拿大火腿乳酪帕尼尼等輕食；2館6樓進駐「安琪餐飲集團」新品牌「Angie’s Lounge Bistro」。

另外，禮客內湖2館2樓打造全新LEEME Collection風格選品店，引進紐約香氛品牌NY LAB紐約實驗室蠟燭香氛，以及結合居家實用性以及風格品味的「日本皇室御用Noritake餐瓷」、「骨瓷杯」、「德國水晶Nachtmann紅白酒杯」、「威士忌杯」全面特價。

內湖2館5樓則打造200坪壯世代健康平台，提供全方位健康套餐、健康管理等客製化服務。攜手台灣大學開設「雷文虎克精準健康診所」，提供預防性醫學檢測、個人化的精準健康服務。

並集結iFit 愛瘦身、H2U永悅健康等健康品牌，消費者可在健康集市一站式購足多種運動營養產品，並有專業健康諮詢與健康量測服務。

禮客內湖2館5樓打造200坪壯世代健康平台，讓民眾可在健康集市一站式購足多種運動產品。圖／禮客提供
禮客內湖2館5樓打造200坪壯世代健康平台，讓民眾可在健康集市一站式購足多種運動產品。圖／禮客提供
禮客內湖2館2樓打造全新LEEME Collection風格選品店，引進紐約香氛品牌NY LAB紐約實驗室蠟燭香氛。圖／禮客提供
禮客內湖2館2樓打造全新LEEME Collection風格選品店，引進紐約香氛品牌NY LAB紐約實驗室蠟燭香氛。圖／禮客提供
禮客內湖2館1樓引進隨意鳥地方餐飲集團「隨意吧」進駐。圖／禮客提供
禮客內湖2館1樓引進隨意鳥地方餐飲集團「隨意吧」進駐。圖／禮客提供

內湖 品牌 日本皇室

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