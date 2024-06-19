方便民眾欣賞日出之美 宜蘭太平山暑期清晨4時開園

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，太平山國家森林遊樂區是避暑好去處，7月1日到8月31日改為清晨4時開園，方便讓遊客看日出，還推出「星空導覽」等4項主題活動。

農業部林業及自然保育署宜蘭分署今天表示，位在宜蘭縣的太平山國家森林遊樂區，海拔約1900公尺，氣溫比平地低約攝氏10度，是夏天避暑踏青的好去處，平時開園時間為早上6時，僅假日與國定假日提前至凌晨4時。

由於遊樂區暑假日出時間約在清晨5時至6時間，為讓一日遊的遊客能趕在天明前欣賞日出之美，7月1日至8月31日暑假期間，開園時間全改為凌晨4時。

此外，遊樂區內人氣設施蹦蹦車在暑假期間也加開班次，1天共9班，每班有162個座位，每天上午7時起販售當日車票，採現場排隊購票。

宜蘭分署指出，太平山國家遊樂區推廣生態旅遊，暑假期間配合推出「泰雅藝術週」、「星空導覽」、「晨間賞鳥趣」、「夜探貓頭鷹」共4項系列主題活動。

「泰雅藝術週」7月13日周末在遊樂區太平山莊廣場辦理，免報名免收費。「星空導覽」、「晨間賞鳥趣」、「夜探貓頭鷹」的活動供住宿遊客參與，需收費。