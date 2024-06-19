對KMTV、AMC有意見 NCC要求業者6月底送出遞補頻道備案

迪士尼頻道撤出台灣後，第四台基本頻道空出了5個頻道，雖然今年1月1日起，各系統台都已經遞補新的頻道，不過，NCC（國家通訊傳播委員會）對於遞補在31頻道的韓國娛樂台KMTV、華藝MBC，以及遞補於69頻道的AMC最愛電影頻道，仍有不同看法；NCC今日要求，系統業者必須於6月底之前送出相關頻道的收視率報告，並提出遞補頻道備案。

遞補上來的頻道之中，NCC委員對於BBC Earth、CatchPlay、BBC Lifestyle沒有太多意見，但對於遞補在31頻道的韓國娛樂台KMTV、華藝MBC，以及替補於69頻道的AMC最愛電影頻道，仍有不同意見。

過去，31台是衛視中文台，雖然衛視中文台節目有外購節目，但是本國節目自製比率仍高；新遞補上來的韓國娛樂台KMTV、華藝MBC，主要是以韓國娛樂節目為主，跟過去衛視中文台屬性差距較大，NCC官員指出，「委員並不是堅持要讓他們做本國自製節目，而是希望讓系統商尋找更適合、能夠做本國自製節目的頻道，遞補到這個位置上面來。」

而69台原本是STAR Movies Gold，是外語為主的電影頻道，也會有些本國電影會在上面播送；而現在AMC最愛電影頻道主要播出的電影內容，則以法語、英語電影為主。

黃文哲指出，不同委員對於這幾個頻道有不同意見，委員們都在反覆討論，比如說，31台原本是自製率比較高的本國頻道，新遞補上來的這兩個頻道，是不是妥適、是不是符合消費者要求，都需要再做討論，也希望NCC下次審議時，業者能夠提出完整的收視率準據，才能納入討論，維護消費者權益。