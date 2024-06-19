CASIO打造限定藍金配色G-SHOCK、BABY-G表款 錯過這次再等50年！

日本鐘表品牌CASIO今年迎來50周年，於是集結旗下的Casiotron、G-SHOCK、EDIFICE、PRO TREK和BABY-G一同以「天空和海洋」的概念為靈感，推出全新Sky and Sea系列表款，藉以致敬品牌第一只具備的自動日曆功能的腕表。

是CASIO首次利用集團下五個不同品牌產品，組成Sky and Sea系列腕表，外觀設計皆採用藍、金配色，營造猶如沐浴在光芒中的天空和大海的場景氛圍。細節設計蘊含巧思，表盤外圈增添的坑紋裝飾，以及背蓋上印有手表50周年三角形logo，皆是向世界第一款具備的自動日曆功能的Casiotron QW02表款致敬。像是G-SHOCK的GMW-B5000SS腕表，首次推出全金屬版本，經典外觀造型，搭配經金色蒸鍍處理的經典坑紋與側邊按鈕帶出優美光澤質感。背蓋採用堅固的不鏽鋼旋入式結構確保密封性，搭配類鑽碳（DLC）塗層，加強耐磨效果。

Sky and Sea系列腕表背蓋皆有印上手表50周年三角形圖案。圖／CASIO提供

而以賽車運動表受到消費者喜愛的EDIFICE則以搭載獨特懸吊表耳設計的ECB-2000為基礎，採用兼具高強度和輕盈性碳纖維強化樹脂表殼與麂皮表帶，搭配簡潔俐落的表盤設計，給人耳目一新感受。除了美感，表款更提供優異功能性，包括搭載Bluetooth®藍牙、Tough Solar太陽能電力系統，還有防刮抗磨損的藍寶石水晶玻璃鏡面提高辨識清晰度。BABY-G以簡潔圓形表殼的BGA-290腕表為藍本，全表採用生物基樹脂打造並配備Tough Solar太陽能電力系統。外觀深藍色表盤搭配金色的坑紋設計與純白色表圈和表帶形成鮮明對比，背蓋刻有初代Casiotron腕表底蓋上的圖樣為靈感重新設計而成的Logo，以此紀念CASIO手表50周年的里程碑。

CASIO Sky and Sea系列Casiotron TRN-50SS腕表，17,000元。圖／CASIO提供

G-SHOCK Sky and Sea系列GMW-B5000SS腕表，21,000元。圖／CASIO提供

EDIFICE Sky and Sea系列ECB-2000SS腕表，12,000元。圖／CASIO提供

PRO TREK Sky and Sea系列PRW-61S腕表，16,500元。圖／CASIO提供