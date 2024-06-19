劍湖山世界「FUN 水囉」 命中有「水」水陸一票暢玩門票五折

迎接夏天旺季到來，許多遊客敲碗詢問劍湖山世界（5701）水樂園開放日期，終於敲定6月22日至9月1日全面FUN水；水樂園開放期間，再推出「命中有水」姓名對對碰特別活動，民眾憑有效證件姓名帶有「水」或水部首「氵」購票，即可享水陸一票暢玩只要499元，約5折優惠。

劍湖山世界經理張華紋表示，今年6月22日至9月1日，「小威の海盜村」水樂園限時FUN玩72天，請民眾趕快安排假期，把握一年一度水陸暢玩的時間。

而許多台灣唯一的水上設施將經典回歸，包含榮登網友票選第一的水上極速自由落體「尖叫無底洞」、全台唯一水上巨霸「龍捲風」、超激渦輪「大碗公」，FUN浪時間最長的頂級鑽石「維京巨浪」，大小朋友瘋狂打水戰的「大船塢」、白沙灘戲沙、體驗航海樂趣的「小威漂漂河」等全面開放，開啟劍湖山世界水陸一票暢玩模式。

今年園區特別在水樂園開放期間，推出另類姓名對對碰活動，6月22日至9月1日期間，姓名「命中有水」，適用本人有效證件的姓名，其中姓名符合「水」或 水部首「氵」相關字，即符合499元購票優惠資格，如陶「淵」明、孟「浩」然、范仲「淹」、蘇「洵」、李「清」照，即符合優惠。