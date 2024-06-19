全家便利商店攜手芥菜種會 啟動APP捐款「花蓮震災家園恢復計畫」

0403強震重創花蓮，災區面臨家園重建的漫漫長路，全家便利商店關心花蓮災後重建的需要，即日起至7月9日與「基督教芥菜種會」合作，啟動會員APP捐款，邀民眾支持「0403花蓮震災家園恢復計畫」，計畫內容包含物資提供、緊急救助金、房屋修繕、以工代賑等，助弱勢家庭與災民恢復日常生活，如單筆捐款500元以上，還可抽10杯Let’sCafé中杯經典美式咖啡（共20名）。

「全家」公共事務暨品牌溝通室部長吳采樺表示，「全家」善用實體通路與數位渠道打造公益大平台，積極發揮通路可具備的社會公共性角色，於店舖推出小額公益零錢捐、FamiPort、發票愛心碼等多元捐款方式，更於會員APP開通點數做公益及手機捐款服務。此次花蓮強震發生，「全家」第一時間與官方、民間團體展開緊急救援募捐合作，線上線下提供民眾便利捐款管道，不僅於店鋪FamiPort開通衛福部募款，共募得1,716萬、11,674筆捐款，金額占整體超商通路花蓮震災捐款43.2%，為災民送上最即時的幫助；更攜手台灣世界展望會啟動會員APP募款專案，共募得364萬元，協助花蓮強震中受創的兒童及家庭。

不僅如此，日本「全家」同樣關懷台灣強震，於地震發生後迅速啟動為期兩週的愛心勸募活動，號召日本全國16,300間「全家」設置櫃台旁捐款箱。今天（6月19日）日本「全家」海外AFC事業本部長加藤健，匯集日本民眾的祝福與愛心來台，將800萬台幣善款捐贈予財團法人賑災基金會，用於0403花蓮地震災民之災害援助、緊急醫療、收容安置、復原重建四大項目，讓台日友好再延續。

「全家」看見花蓮震災後續恢復的需要，即日起至7月9日與公益團體基督教芥菜種會合作，於會員APP啟動「0403花蓮震災家園恢復計畫」手機捐款服務，援助全台含花蓮等受災地區的災後家園恢復所需，初步評估總經費約需4,100萬元，包含提供生活物資、緊急救助金、房屋修繕、以工代賑等。根據芥菜種會統計，截至5月底已完成房舍修繕60戶，發放急難救助金和生活扶助金合計68戶，提供以工代賑服務364人次，並提供安置服務住宿1685人次，另購置家電用品和學用品等，持續幫助受災家庭恢復日常生活，然而面對災後復原的漫長道路，亟需更多愛心挹注。

為鼓勵民眾響應捐款，「全家」更獨家推出捐款送愛回饋活動，即日起至7月9日活動期間單筆捐款滿500元，芥菜種會將再送出由災民手工製作的鳳梨酥給弱勢家庭，不僅支持災民獲得工作培力的機會，更是對於弱勢家庭的祝福；另透過「全家」會員APP單筆捐款500元以上，還有機會抽到10杯Let’s Café中杯經典美式咖啡（共抽20名）。