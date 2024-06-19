機能時髦、輕量百搭 盤點8款夏季戶外探索必備涼拖鞋！

New Balance轉譯潮流趨勢，因應夏季穿搭需求推出涼拖鞋系列，從沉穩色系至吸睛配色，應有盡有。還配有輕量、抗污且防潑水的特性，並使用柔軟增高氣墊中底支撐，兼具休閒與舒適腳感，為夏日著裝提供新選擇。

New Balance 750涼鞋系列，本季推出復古紅、沉穩灰新配色，輔以機能織帶搭配細節包邊的寬版鞋面，加上鞋面Logo點綴，透過運動感設計，呼應夏日探險氛圍。這款涼鞋除了配有易穿脫的魔鬼氈綁帶外，波浪線條鞋床與增高柔軟鞋底之外，後腳跟處更能輕鬆拆卸作為拖鞋使用，因應不同情境與需求，多元穿搭。另外有著層次配色的600涼鞋系列，也提供4款新色，包含以叢林棕與神秘藍，還有品牌經典灰與搭上Y2K風格的流星銀。利用實穿、百搭的深淺色系，與透過不同材質堆疊出層次感，加上的醒目Logo彈性織帶，創造出機能涼鞋的時髦面貌。同時鞋跟鬆緊帶設計與一體成形的鞋底亦提供穩定的包覆感與腳板的舒適支撐。

Havaianas x DOLCE & GABBANA夾腳拖，3,980元。圖／Havaianas提供

說到涼拖鞋就不能忘了，巴西品牌Havaianas首度與時裝品牌DOLCE & GABBANA合作，推出2款風格鮮明的獨家聯名系列商品。採用Havaianas經典Top夾腳拖鞋鞋型為基礎，並於鞋底綴飾受義大利馬爵利卡陶器啟發的藍白地中海風格印花、以及西西里島傳統手繪馬車上斑斕色彩為靈感衍生出的Carretto Siciliano印花。聯名夾腳拖不只於鞋底大作文章，連鞋帶都重新妝點，不僅以色彩鮮艷天鵝絨飾面為基底，且點綴有分別代表雙方精神的金屬「Havaianas」字樣logo與象徵DOLCE & GABBANA的珍珠鞋扣，充分體現於細節上的用心。

Havaianas x DOLCE & GABBANA夾腳拖，3,980元。圖／Havaianas提供

New Balance 600系列涼鞋，2,480元。圖／New Balance提供

New Balance 750系列涼鞋，2,680元。圖／New Balance提供

New Balance 600系列涼鞋，2,480元。圖／New Balance提供

New Balance 600系列涼鞋，2,480元。圖／New Balance提供

New Balance 750系列涼鞋，2,680元。圖／New Balance提供