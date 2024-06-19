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藏壽司「十周年感謝祭」 全台店鋪不限金額全面九折

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
藏壽司為慶祝來台十周年，特別推出全台門市不限金額全面九折的優惠活動。藏壽司/提供
藏壽司為慶祝來台十周年，特別推出全台門市不限金額全面九折的優惠活動。藏壽司/提供

藏壽司為慶祝來台十周年，特別推出全台門市不限金額全面九折的優惠活動，活動期間自6月21日至6月27日止。凡是於活動期間內至全台藏壽司消費，並出示已追蹤台灣藏壽司 Facebook 或 Instagram 粉絲專頁畫面，即可享有九折優惠。

藏壽司來台十年。在全台各地已擁有56間分店，十周年除了回饋廣大的藏友外，藏壽司也公布在台十年的驚人數字，截至5月底，累積在台銷售4.26億盤壽司。若將這些壽司盤疊起來，高度相當於16,782座台北101。此外，藏壽司更特別公開「台灣十大人氣壽司」，生魚片必點的鮪魚跟鮭魚不在話下，炙烤系列更是勇奪人氣大賞，壽喜牛燒肉、玉子燒及炸蝦天婦羅等日本代名詞餐點也是藏友首選之一。

藏壽司自2014年進軍台灣以來，以「安全、美味、舒適有趣」的品牌核心理念，並以「Food Revolution」意即「飲食的改革」為目標積極拓展市場。藏壽司也先後發明多項專利，維持對食品安全的堅持，如確保食物衛生的「鮮度君」、維護店鋪環境的「餐盤回收系統」等，以創新營運模式加上觸控式螢幕與手機點餐、自助結帳機等七大零接觸服務、確保每一樣食品皆新鮮美味，以及店內親切的服務態度，深受台灣消費者的喜愛。

今年適逢藏壽司台灣十周年，為回饋廣大藏友的支持，藏壽司特別推出十周年慶優惠活動，6月21日至6月27日限時七天，消費者只要至全台藏壽司消費，並出示已追蹤台灣藏壽司 Facebook 或 Instagram 粉絲專頁畫面，即可享有九折優惠。不限金額、不限次數，讓消費者盡情享用美味壽司。

藏壽司也公布了「台灣十大人氣壽司」，經典人氣生魚片握壽司，像是口感滑嫩的「熟成鮪魚」與油脂豐富的「生鮭魚脂」肯定不會缺席，炙烤系列更是深受藏友們的青睞。「炙烤照燒鮭魚」、「炙烤起司鮭魚」、「炙烤明太子鮭魚」、「炙烤起司豬五花」與「炙烤起司鮮蝦」紛紛上榜，炙烤的焦香淋上不同口味的醬汁，尤其是鮭魚系列更是一舉入榜四名，不愧人氣王之稱號。此外，日本感十足的餐點表現也相當亮眼，鹹甜醬燒的「壽喜牛燒肉握壽司」、濕潤甘甜的「玉子燒」和酥脆口感的「炸蝦天婦羅海苔包」等，都是必點品項。

從熱銷餐點中，藏壽司觀察到台灣與日本的消費者在壽司喜好上有所差異。台灣消費者普遍偏好炙烤的料理手法，鮭魚系列品項在台灣相當受歡迎；而日本消費者則偏好生食，其中尤其喜愛鮪魚系列壽司。藏壽司表示，未來將持續推出多元化的餐點，滿足不同消費者的需求；也期許在未來能持續深耕台灣市場，為消費者帶來更多美味的壽司體驗。

日本 消費 藏壽司

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