MUJI無印良品推電子票券「即享券｣服務！指定門市限用 可購物、可送禮更環保

隨著民眾對永續與減碳的環保意識不斷提升，相較於傳統的實體禮品和紙本票券，電子票券不僅有效降低資源的消耗，方便消費者使用的同時也更能保有購物彈性，滿足不同的生活需求。過往，MUJI無印良品因商品數量與品項未能完全滿足大量的企業採購需求，而少了許多服務顧客的機會，為彌補此一不足，MUJI無印良品宣布攜手全台唯一獲得低碳認證的電子票券商「宜睿Edenred｣首度推出電子票券「即享券｣服務。

未來，消費者不僅可透過等同現金的「即享券｣在指定的MUJI無印良品門市選購生活用品，也可作為贈禮送給親友，表達日常的問候與關心。

此外，過去在企業贈禮的市場上，主要是以實體禮品或禮券為主，未來使用「即享券｣既可減少單一選品的煩惱，也能方便收到「即享券｣的消費者購入自身所需物品，同時實踐永續減碳行動，依據MUJI無印良品的估算，每年有望省下數以萬計的紙本票券，相當於減少逾10萬公斤的二氧化碳排放。