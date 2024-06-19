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MUJI無印良品推電子票券「即享券｣服務！指定門市限用 可購物、可送禮更環保

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
MUJI無印良品首度推出電子票券「即享券｣服務，可在指定的MUJI無印良品門市選購生活用品，也可作為贈禮送給親友。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品首度推出電子票券「即享券｣服務，可在指定的MUJI無印良品門市選購生活用品，也可作為贈禮送給親友。圖／MUJI無印良品提供

隨著民眾對永續與減碳的環保意識不斷提升，相較於傳統的實體禮品和紙本票券，電子票券不僅有效降低資源的消耗，方便消費者使用的同時也更能保有購物彈性，滿足不同的生活需求。過往，MUJI無印良品因商品數量與品項未能完全滿足大量的企業採購需求，而少了許多服務顧客的機會，為彌補此一不足，MUJI無印良品宣布攜手全台唯一獲得低碳認證的電子票券商「宜睿Edenred｣首度推出電子票券「即享券｣服務。

未來，消費者不僅可透過等同現金的「即享券｣在指定的MUJI無印良品門市選購生活用品，也可作為贈禮送給親友，表達日常的問候與關心。

此外，過去在企業贈禮的市場上，主要是以實體禮品或禮券為主，未來使用「即享券｣既可減少單一選品的煩惱，也能方便收到「即享券｣的消費者購入自身所需物品，同時實踐永續減碳行動，依據MUJI無印良品的估算，每年有望省下數以萬計的紙本票券，相當於減少逾10萬公斤的二氧化碳排放。

目前MUJI無印良品「即享券｣的販售通路由電子票券商「宜睿Edenred｣洽談上架，首波於「LINE禮物」推出，面額從100元到5,000元都有，未來也會在其他電商平台陸續推出，但無法在MUJI無印良品官網或APP購買。

MUJI無印良品首度推出電子票券「即享券｣服務，使用「即享券｣既可減少單一選品的煩惱，也能方便收到「即享券｣的消費者購入自身所需物品。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品首度推出電子票券「即享券｣服務，使用「即享券｣既可減少單一選品的煩惱，也能方便收到「即享券｣的消費者購入自身所需物品。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品攜手「宜睿Edenred｣首度推出電子票券「即享券｣服務。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品攜手「宜睿Edenred｣首度推出電子票券「即享券｣服務。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品首度推出電子票券「即享券｣服務，可在指定的MUJI無印良品門市選購生活用品，也可作為贈禮送給親友。圖／MUJI無印良品提供
MUJI無印良品首度推出電子票券「即享券｣服務，可在指定的MUJI無印良品門市選購生活用品，也可作為贈禮送給親友。圖／MUJI無印良品提供

券商 消費者 無印良品

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