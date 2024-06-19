LINE 14.8.0版更新沒？這5功能變更好用 一鍵檢舉詐騙

LINE 14.8.0近期推送更新，包括iOS、Android系統都有5大功能變得更貼心，另外Android用戶在更新到最新版後，也支援了在LINE社群中啟用「儲存至記事本」的功能。

找回密碼更簡單

過往如果忘記密碼，需要輸入電子郵件去獲得密碼提示，但如果也忘了當初綁定的電子郵件，就得尋求LINE客服的協助，現在更新到14.8.0版本後，如果忘記密碼和電子郵件，會跳出系統用隱碼形式提示您當初綁定的電子郵件。

更快檢舉詐騙、盜用帳號

詐騙訊息有夠多，聊天室中的檢舉回報新增「假冒他人」、「詐騙」選項，若用戶選擇「假冒他人」並送出時，會再跳出系統詢問，是否要填寫客服表單。

LINE社群連結警語畫面優化

過往於LINE社群中開啟連結，會在畫面的最下方跳出確認提示，更新到14.8.0版本後，跳出警語畫面優化，亦可勾選「1個月內不再顯示」，讓警語畫面暫時不再提醒。

Keep筆記路徑更顯眼

隨著Keep的結束服務，原先Keep的路徑將全面更新為Keep筆記，讓大家使用Keep筆記上更便利。

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