7-ELEVEN推「Ted Baker×Hello Kitty」快閃購、集點！40款質感新品 「TOP3排行榜」鐵粉必入手

7-ELEVEN再度攜手肖像界的時尚萌主Hello Kitty，首度夢幻聯動全球時尚領袖、經典英倫時尚品牌Ted Baker，自6月26日下午3點起推出「Ted Baker×Hello Kitty英式輕奢精品」快閃購、集點活動，全新逾40款聯名周邊商品橫跨居家、辦公、外出、收藏4大生活情境，系列限量商品加購價99元至1,499元，以親民價格、精品質感寵愛粉絲，尤其TOP3排行榜鐵粉必入手！

7-ELEVEN與Hello Kitty在台開創許多全店集點活動，2004年起領先業界首推3D磁鐵引爆全市場話題，後續更從求學辦公、外出包款、餐廚料理、居家寢飾、佈置擺設、野餐與露營等生活情境持續開發豐富、多元的生活實用周邊，20年來雙方合作上百檔主題活動、上千款經典周邊商品，今年年初更以「Hello Kitty 50週年百變風格 」主題活動推出3D光柵磁鐵、揪出粉絲們滿滿回憶殺，限量周邊光速搶購一空。

這次7-ELEVEN獨家開發全球首見的混血設計風格時尚領袖，以經典英倫時尚品牌Ted Baker×Hello Kitty圖素打造可愛又優雅的英式輕奢生活風格，除了Hello Kitty經典的圓弧形蝴蝶結設計，更戴上Ted Baker經典包款的優雅蝴蝶結，搭配倫敦鐵橋、雙層巴士、紅色電話亭、紳士帽等英倫文化元素，以居家、辦公、外出、收藏4大生活情境，開發逾40款話題新品，包含營造視覺與嗅覺雙重饗宴的「限量8公分公仔香氛座」、清潔兼具蒐藏價值的「限量公仔雕刻香皂」、具報時功能的「電話亭氣氛燈時鐘」，以及質感睡眠體驗的「限量天絲涼被、涼枕、床包」等。

7-ELEVEN「Ted Baker×Hello Kitty英式輕奢精品」快閃購、集點活動中，鐵粉一定要珍藏的TOP3排行榜，分別是讓粉絲尖叫的超級粉嫩立體雕紋「限量20吋行李箱」、可愛與實用兼具的「限量30公分造型公仔存錢筒」、營造療癒氛圍的「限量8公分公仔香氛座」，另外還有夏日限定款的海軍風格系列包款、出遊必備的涼感巾水瓶組、值得珍藏的50周年水晶琉璃麻將組、甜蜜約定的黃金鋼飾品等。門市快閃購6月26日下午3點起至7月7日登場，集點活動7月8日下午3點起至8月20日開跑，部分限量商品僅限快閃購；所有限量商品若已於快閃購售完，將不再上集點活動。