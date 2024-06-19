快訊

「青鳥」不畏大雨 穿上雨衣立院外表達訴求

逼學生讓座給阿嬤…白髮翁遭婦嗆 公車司機不忍了廣播「1句話」

雨彈升級雨區擴大！12縣市豪大雨特報 一路下到晚上

聽新聞
test
0:00 / 0:00

隕石、神龍、金橋！CORUM X 先施鐘表 2024新品一次秀

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
CORUM新款腕表運用藍色砂金石面盤，並搭配CO 082自動上鍊機芯，防水100米並搭配白色橡膠表帶。圖／CORUM提供
CORUM新款腕表運用藍色砂金石面盤，並搭配CO 082自動上鍊機芯，防水100米並搭配白色橡膠表帶。圖／CORUM提供

具有鮮明運動風格、前衛風格垂直式機芯，以及魔幻「泡泡表」的瑞士獨立經營鐘表品牌崑崙（CORUM），2024年起已由高登鐘表集團旗下的先施鐘表為總代理。品牌今日舉辦記得會帶來多款新品，並由先施鐘表多位高層出席，展現新一年、煥然一新的時光新象。

過往CORUM最具辨識度的系列莫非12邊形的「海軍上將」Admiral系列。2024新品並帶來42毫米和38毫米兩個尺寸，42毫米款式使用了超過40億年時光、曾在瑞典發現的隕石為面盤，灰、藍色各限量50只，感知穿越古今與宇宙蒼穹的浩瀚魅力；38毫米則運用以特殊的半寶石、礦石面盤，孔雀石綠色、橫向的紋理，帶有古典與東方的情懷，藍色砂金石則宛如滿天星斗、撲朔迷離，表款皆使用玫瑰金表殼並於表圈鑲鑽，機芯動力皆為CO 082自動上鍊機芯，防水100米並搭配白色橡膠表帶。

重量級新品並包含首度在台灣公開的Golden Bridge 10周年紀念款，表款具有金橋直線形機芯，最初是於1980年在當時的Basel表展發表，2011年則推出軌道式上鏈自動盤，而2022年問世的10周年紀念款，則是以一體成型、藍寶石水晶玻璃表殼，讓機芯甚至可從側面、全方位欣賞為特色，並有無鑽或鑲鑽，玫瑰金與鉑金不同細節的四種版本，各限量50至150只不等。

不容錯過的更有龍年系列的「泡泡表」，誇張的藍寶石水晶玻璃有如拱頂的特殊造型，因為2024為東方生肖龍年，並帶「金龍伴月」、「金龍之眼」兩款限量腕表，聚焦在神秘神話生物「龍」的威嚇感與瞳孔，像一次對神話、宇宙、未知的窺探，再度展現CORUM冒險、探索、運動風格的多重展開。

CORUM38毫米腕表運用以特殊的半寶石，以孔雀石綠色搭配玫瑰金鑲鑽表殼，閃耀、活力。圖／CORUM提供
CORUM38毫米腕表運用以特殊的半寶石，以孔雀石綠色搭配玫瑰金鑲鑽表殼，閃耀、活力。圖／CORUM提供
2022年問世的10周年紀念款，則是以一體成型、藍寶石水晶玻璃表殼，讓機芯甚至可從側面、全方位欣賞為特色。圖／CORUM提供
2022年問世的10周年紀念款，則是以一體成型、藍寶石水晶玻璃表殼，讓機芯甚至可從側面、全方位欣賞為特色。圖／CORUM提供
CORUM「海軍上將」Admiral系列42毫米，灰、藍色各限量50只，價格店洽。圖／CORUM提供
CORUM「海軍上將」Admiral系列42毫米，灰、藍色各限量50只，價格店洽。圖／CORUM提供
首度在台灣公開的Golden Bridge 10周年紀念款，表款具金橋直線形機芯，讓機芯甚至可從側面、全方位欣賞為特色。圖／CORUM提供
首度在台灣公開的Golden Bridge 10周年紀念款，表款具金橋直線形機芯，讓機芯甚至可從側面、全方位欣賞為特色。圖／CORUM提供
CORUM龍年系列「泡泡表」，價格店洽。圖／CORUM提供
CORUM龍年系列「泡泡表」，價格店洽。圖／CORUM提供

宇宙 龍年

延伸閱讀

當紅前衛藝術家最新神作 亞洲首展來台限時「僅此一天」

浪琴全新「征服者」女表 秀智、Barbara Palvin柔美上手

LV全新ESCALE三針計時碼表 行李箱元素埋進微型細節

TAG Heuer人氣潛水表再進化！搭配帥氣水波紋、天文台認證機芯

相關新聞

MUJI無印良品推電子票券「即享券｣服務！指定門市限用 可購物、可送禮更環保

隨著民眾對永續與減碳的環保意識不斷提升，相較於傳統的實體禮品和紙本票券，電子票券不僅有效降低資源的消耗，方便消費者使用的...

LINE 14.8.0版更新沒？這5功能變更好用 一鍵檢舉詐騙

LINE 14.8.0近期推送更新，包括iOS、Android系統都有5大功能變得更貼心，另外Android用戶在更新到...

7-ELEVEN推「Ted Baker×Hello Kitty」快閃購、集點！40款質感新品 「TOP3排行榜」鐵粉必入手

7-ELEVEN再度攜手肖像界的時尚萌主Hello Kitty，首度夢幻聯動全球時尚領袖、經典英倫時尚品牌Ted Bak...

隕石、神龍、金橋！CORUM X 先施鐘表 2024新品一次秀

具有鮮明運動風格、前衛風格垂直式機芯，以及魔幻「泡泡表」的瑞士獨立經營鐘表品牌崑崙（CORUM），2024年起已由高登鐘...

今年不漲會員費！好市多加碼黑鑽卡優惠 最新展店計畫曝光

在台耕耘27年，目前有超過400萬會員的美式賣場Costco好市多，目前北中南共有14家門市，近期更傳出將於台中海線地區...

桃園大江年中新櫃、優惠加碼 Woosa洋食鬆餅屋將進駐

大江購物中心即日起至6月23日推出「超級品牌日」，活動期間凡於ROBINMAY、D+AF等指定品牌單筆消費滿額積點即獲得...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。