隕石、神龍、金橋！CORUM X 先施鐘表 2024新品一次秀

具有鮮明運動風格、前衛風格垂直式機芯，以及魔幻「泡泡表」的瑞士獨立經營鐘表品牌崑崙（CORUM），2024年起已由高登鐘表集團旗下的先施鐘表為總代理。品牌今日舉辦記得會帶來多款新品，並由先施鐘表多位高層出席，展現新一年、煥然一新的時光新象。

過往CORUM最具辨識度的系列莫非12邊形的「海軍上將」Admiral系列。2024新品並帶來42毫米和38毫米兩個尺寸，42毫米款式使用了超過40億年時光、曾在瑞典發現的隕石為面盤，灰、藍色各限量50只，感知穿越古今與宇宙蒼穹的浩瀚魅力；38毫米則運用以特殊的半寶石、礦石面盤，孔雀石綠色、橫向的紋理，帶有古典與東方的情懷，藍色砂金石則宛如滿天星斗、撲朔迷離，表款皆使用玫瑰金表殼並於表圈鑲鑽，機芯動力皆為CO 082自動上鍊機芯，防水100米並搭配白色橡膠表帶。

重量級新品並包含首度在台灣公開的Golden Bridge 10周年紀念款，表款具有金橋直線形機芯，最初是於1980年在當時的Basel表展發表，2011年則推出軌道式上鏈自動盤，而2022年問世的10周年紀念款，則是以一體成型、藍寶石水晶玻璃表殼，讓機芯甚至可從側面、全方位欣賞為特色，並有無鑽或鑲鑽，玫瑰金與鉑金不同細節的四種版本，各限量50至150只不等。