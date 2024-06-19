今年不漲會員費！好市多加碼黑鑽卡優惠 最新展店計畫曝光

在台耕耘27年，目前有超過400萬會員的美式賣場Costco好市多，目前北中南共有14家門市，近期更傳出將於台中海線地區開設第3間分店的消息，對此好市多表示，展店計畫放眼全台，許多縣市都在積極尋找合適地點，但土地取得還是最大困難點，除了面積要夠大、不會影響當地交通狀況，更希望新開店都能附設加油站，目前高雄店因租約到期也計劃搬遷，都在洽談中。

目前好市多台灣會員數超過400萬，其中有20%為商業會員，一半以上的會員擁有聯名卡，超過1/3為黑鑽卡會員，不只會員續會率全球名列前茅，年營業額更是破千億，忠誠度與消費力都相當驚人。而近期外媒傳出將漲會員年費的消息，台灣好市多則表示，目前金星會員年費1,350元、黑鑽卡會員年費3,000元，今年暫時還沒有調整會費的打算。

近期，好市多則是持續提升黑鑽卡會員服務，其中黑鑽會員專屬的富邦鈦金商務聯名卡卡友，自7月1日起可享受萬事達卡超值的海外消費回饋，可於全球24個旅遊熱點、超過420家門市或電商享有滿額最高40%現金回饋，包含日本的Suica交通加值、唐吉訶德、松本清、BicCamera等多家熱門零售消費，以及中港澳、韓國、泰國、新加坡、英國、法國等多個熱門旅遊目的地皆能享額外現金回饋優惠，範圍涵蓋飯店旅宿、交通、遊樂、百貨、藥妝、免稅店等消費。