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今年不漲會員費！好市多加碼黑鑽卡優惠 最新展店計畫曝光
在台耕耘27年，目前有超過400萬會員的美式賣場Costco好市多，目前北中南共有14家門市，近期更傳出將於台中海線地區開設第3間分店的消息，對此好市多表示，展店計畫放眼全台，許多縣市都在積極尋找合適地點，但土地取得還是最大困難點，除了面積要夠大、不會影響當地交通狀況，更希望新開店都能附設加油站，目前高雄店因租約到期也計劃搬遷，都在洽談中。
目前好市多台灣會員數超過400萬，其中有20%為商業會員，一半以上的會員擁有聯名卡，超過1/3為黑鑽卡會員，不只會員續會率全球名列前茅，年營業額更是破千億，忠誠度與消費力都相當驚人。而近期外媒傳出將漲會員年費的消息，台灣好市多則表示，目前金星會員年費1,350元、黑鑽卡會員年費3,000元，今年暫時還沒有調整會費的打算。
近期，好市多則是持續提升黑鑽卡會員服務，其中黑鑽會員專屬的富邦鈦金商務聯名卡卡友，自7月1日起可享受萬事達卡超值的海外消費回饋，可於全球24個旅遊熱點、超過420家門市或電商享有滿額最高40%現金回饋，包含日本的Suica交通加值、唐吉訶德、松本清、BicCamera等多家熱門零售消費，以及中港澳、韓國、泰國、新加坡、英國、法國等多個熱門旅遊目的地皆能享額外現金回饋優惠，範圍涵蓋飯店旅宿、交通、遊樂、百貨、藥妝、免稅店等消費。
符合資格之持卡人只需前往萬事達卡海外消費回饋官網註冊登記卡片、選擇前往目的地、並按下「啟用所有優惠」後，持登記好的Costco富邦鈦金商務聯名卡即能於指定海外商戶或網站消費享受現金回饋。
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