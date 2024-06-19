桃園大江年中新櫃、優惠加碼 Woosa洋食鬆餅屋將進駐

大江購物中心即日起至6月23日推出「超級品牌日」，活動期間凡於ROBINMAY、D+AF等指定品牌單筆消費滿額積點即獲得電子現金券及萬元旅遊金抽獎資格。另外，近期還有約30家品牌陸續改裝開幕，南桃園首家的Woosa洋食鬆餅、希奧朵拉將於6月新登場。

大江購物中心年中慶加碼，即日起至6月23日「超級品牌日」期間於館內指定業種滿5,000元送電子現金券350元，及館內的點睛品、鎮

金店、珠寶、大小家電、健康器材、化妝品與香氛等指定店櫃，當日單筆消費滿5萬、10萬與20萬元分別可獲得加碼800、2,000、5,000元的電子現金券。

另外，活動期間於ROBINMAY、D+AF、S’AIME、AIR SPACE、ONE BOY及RHINOSHIELD等指定店櫃，消費滿500元即可累積一點，集滿五點即可獲贈電子現金券100元， 還能參加抽獎活動， 最大獎項為「雄獅國內外旅遊兌換憑證」的萬元旅遊金。

大江購物中心今年進行全館店櫃改裝，除了年初改裝引進ROBINMAY、D+AF、PROMESSA等品牌帶動年輕客層消費外，近期已完成新櫃改裝的AS、Ure、SEIKO等30家品牌陸續開幕，為年中購物季再添新鮮話題。