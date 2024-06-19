AKACHEN鈦金藝術珠寶風靡歐美 受邀倫敦聖馬丁藝術設計學院辦「大師講座」

鈦金藝術珠寶的先驅AKACHEN日前受邀前往英國倫敦中央聖馬丁藝術設計學院舉辦「大師講座」，吸引駐英國台北代表處姚金祥大使和眾多當地重要人士，特別到場支持。同時AKACHEN藝術總監陳智權先生還與聖馬丁藝術設計學院攜手設立了「AKACHEN JEWELLERY AWARD」，期盼不僅傳承工藝，也能為珠寶業未來開啟更寬廣的創作之路。

從事藝術珠寶創作超過三十年的陳智權讓AKACHEN成為全球前三個正式取得純鈦珠寶專利技術的品牌與工坊，說是這領域的開拓者一點也不為過，特別是擅長於鈦金屬上呈現豐富紋理以及色彩變化，總讓觀賞者驚嘆這竟是「金屬」。因此在2020年獲得英國知名Victoria & Albert（V&A）博物館青睞，典藏了AKACHEN的作品「木蘭」，特別以「雕塑」分類納入館藏系統。而這也是這是V&A博物館首度納入台灣創作、製造的鈦金藝術與珠寶作品。而且於深入瞭解AKACHEN的純鈦工藝與革新後，館方更給予高度讚譽，認為「透過本系列創作，藝術家將雕塑、裝置藝術以及珠寶合而為一，賦予二十一世紀珠寶嶄新定義」，於是讓AKACHEN成為國際間矚目的藝術珠寶創作品牌，因此和英國倫敦中央聖馬丁藝術設計學院開始了交流與合作。

AKACHEN藝術總監陳智權先生（左）與品牌執行長楊秀惠（右）一同受邀倫敦中央聖馬丁藝術設計學院的「大師講座」。圖／AKACHEN提供

同時自兩年前，陳智權先生還與聖馬丁藝術設計學院一同成立了AKACHEN JEWELLERY AWARD獎，除了評選出優異的學生之外，更是為了傳承工藝。在今年更受邀舉辦「大師講座」，以「將珠寶工藝轉化為雕塑繪畫」為題，和英國珠寶產業及藝術大學師生們齊聚一堂，分享鈦金藝術工藝對珠寶產業所帶來的革新思維與創新發展。除了作品被國際重要博物館所重視與典藏，今年AKACHEN即將把鈦金藝術與珠寶作品，於11月時在美國加州寶爾博物館（Bowers Museum）進行為期五個月的個展，之後巡迴至德州休斯頓自然科學博物館（Houston Museum of Natural Science）繼續展出至2025年底。

AKACHEN藝術總監陳智權先生（左二）參與了AKACHEN JEWELLERY AWARD獎的評選。圖／AKACHEN提供

AKACHEN藝術總監陳智權（中）以「將珠寶工藝轉化為雕塑繪畫」為題，分享鈦金藝術工藝對珠寶產業所帶來的革新思維與創新發展。圖／AKACHEN提供

駐英國台北代表處姚金祥大使現身力挺AKACHEN藝術總監陳智權先生的大師講座。圖／AKACHEN提供