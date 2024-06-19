2025春夏米蘭男裝周／上班啦！胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭大秀 翩然貴公子風範迷暈粉絲

因為王家衛執導的電視劇「繁花」中國男星胡歌人氣再攀巔峰，先前還受邀快閃台北24小時，引起熱議。除了是胡歌睽違多年再次訪台，從入境到出境的穿搭造型，都備受粉絲與網友的關注，不管是公開面對媒體時的「寶總」風格，還是離境時毫無裝束的尋常模樣，反差對比更讓人看到他真實的一面。

而身為義大利精品GIORGIO ARMANI的全球代言人後，胡歌幾乎每一季都會捧場男裝大秀，日前落幕的2025春夏系列發表會也沒缺席。胡歌身穿波卡圓點絲絨套裝現身，自帶的貴公子瀟灑風範，也引起西方媒體的關注，更是引得現場尖叫聲不斷，亦展現了GIORGIO ARMANI精湛的剪裁工藝，讓其魅力再向上提升。同時影帝羅素克洛 (Russell Crowe)、婚後首度亮相的土屋太鳳與片寄涼太夫妻檔，及好萊塢男星麥特波莫 (Matt Bomer) 等皆為秀上嘉賓。GIORGIO ARMANI以灰色、藍色、咖啡色等色調貫穿整個2025春夏系列，並點綴了開心果綠和紫丁香色，結合亞麻面料，營造出寧靜祥和氛圍。大秀選在建築師安藤忠雄打造的寬廣劇院空間中舉辦，四周牆上透過微風輕輕搖曳的竹子和棕櫚樹剪影，並不時的傳來異國鳥鳴聲，彷彿進入了熱帶天堂境地。

品牌創辦人Giorgio Armani先生（中），因為下個月他將迎來90歲生日，因此謝幕時，所有與會嘉賓都紛紛起身鼓掌。

這場大秀另一個焦點則在品牌創辦人Giorgio Armani先生身上，因為下個月他將迎來90歲生日，因此謝幕時，所有與會嘉賓都紛紛起身鼓掌，向這位定調義大利高級時尚的服裝大師示意。這一季，並沒有設定主題，而是以「眼見為實」的開放態度，讓觀眾自由詮釋。不過隨之出現的飄逸褶皺長褲、無領夾克、背心和柔軟剪裁中，讓明眼人一看即知這就是「GIORGIO ARMANI」，現今流行的低調奢華，早在十年前Giorgio Armani先生就率先整個時尚界開始這麼做了。值得一提的是，GIORGIO ARMANI男裝風格始終充滿陽剛之氣，但卻能藉由流暢剪裁，平衡出優雅質感。像是在這季就推出了新版本經典工裝褲和貼袋褲，並大幅度增加了量體，以展現面料的垂墜效果。

中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。圖／摘自facebook

中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供

中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。圖／摘自facebook

中國男星胡歌現身GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。圖／摘自facebook

羅素克洛出席GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供

婚後首度亮相的土屋太鳳（左）與片寄涼太出席GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供

男星麥特波莫出席GIORGIO ARMANI米蘭男裝大秀。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

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GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

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GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

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GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供

GIORGIO ARMANI 2025春夏系列男裝。圖／GIORGIO ARMANI提供