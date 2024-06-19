咖啡渣種出的鮮蔬！Nespresso × 雲品、承億＝永續旅行

永續成為話題，綠色旅行也是不少旅人的新目標。瑞士精品咖啡品牌Nespresso首度攜手雲品溫泉酒店、承億酒店兩大五星級酒店，即日起至8/31打造期間限定「永續旅宿計畫」。從早晨的一杯咖啡、館內空間的循環美學展示，到晚間享用的精緻餐點，以多元料理手法詮釋在地有機食材，讓旅人在享受假期的同時，也為地球盡一份心力。

Nespresso在台灣推廣「完美鋁程」膠囊回收計畫近10年。五星級飯店雲品溫泉酒店及高雄承億酒店全館房型亦設有Nespresso咖啡機，讓旅客從早晨細品咖啡開始，便能深刻體會到永續美好。

此外，也特別在飯店公共空間展示以Nespresso回收咖啡膠囊打造的再生鋁製自行車，與來訪的旅客分享循環再生與設計美學之作。同時，兩大酒店也推出期間限定餐點，使用Nespresso與在地小農以回收咖啡渣孕育而成的有機蔬菜，蘊含在地永續價值。

●雲品 溫泉與美食的有機假期

雲品溫泉酒店推出的「鐵板燒響食樂假期」，一泊二食期間限定住房專案14,552元起，包含入住雲品經典山景家庭房一晚，晚間享用頂級彩雲軒鐵板燒2,980元無菜單料理，使用Nespresso回收咖啡渣種植的有機地瓜葉，烹調出口感豐富的限定料理「雙薯鮮魚」。加價升級至3,980元無菜單料理，除了能享用Nespresso有機空心菜特製的「A5和牛卷」外，還能品嘗龍蝦、生食級干貝、澳洲貴妃和羊等頂級食材的特色料理。

專案另含翌日丹彤西餐廳自助早餐，附贈台中高鐵站-雲品溫泉酒店來回接駁一次。優惠期間至2024/8/31，每日限量三間。

●承億 創意料理展現永續之愛

承億酒店則特別推出「永續之愛」一泊二食限定住房專案，晚間享用「PARA Restaurant」創新料理鐵板燒餐廳季節限定雙人餐點，其中以傳統⼩吃蚵仔煎為創意理念，將酥炸地瓜葉為底、乘載上微煎感蚵仔的「牡蠣/地瓜葉/香菜」，和以傳統刈包為概念，在自製炸鮮奶饅頭夾入慢火蒲燒屏東鰻魚的「鰻魚/藜麥/有機小松菜」，兩道料理皆是使用了Nespresso回收咖啡渣孕育的有機地瓜葉及小松菜為食材。

住房專案並含雙人早餐，平日雙人經典房型9,600元起，優惠至2024/8/31（每周四不開放此住房專案）。

●Nespresso 加碼送咖啡渣循環杯墊、製冰盒

Nespresso在台灣推廣回收計畫近10年，陸續整合門市、中華郵政全台郵局及i郵箱、商用咖啡用戶回收服務，創造更便利的回收管道，至今台灣咖啡膠囊回收率已突破60％，大幅超越全球平均。消費者回收後的咖啡膠囊鋁殼，則重新化身為腳踏車、置物盒等再生鋁製品，延續產品第二生命；咖啡渣則提供在地小農孕育有機作物，有助提升蔬果品質。