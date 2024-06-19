極高溫火麴淬鍊 白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫限量開賣

延續去年（2023）佳評如潮的「白金龍赤焰金門高粱酒」系列「豐聚藍」、「赤焰紅」雙色彩瓶，今年黑松再度攜手金門酒廠，推出匯聚紅、藍雙焰的珍稀極品之作——「白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫」。採用發生機率難以估算的「火入麴」製程入酒，透過極限高溫火麴聚萃出醇甜口感，以馥郁醇香帶來全新風味。

新酒款即日起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，7-ELEVEN、全家超商開放預購，金酒公司在台指定直營門市（台北、桃園、台中、高雄店）可洽詢購買，建議售價900元（實際價格及庫存，依各通路為準）。

此次黑松攜手金門酒廠推出全新升級的赤焰酒「綺香紫」，將「火入麴」的反應溫度推至極限，全新酒體經由最佳比例調製而成，蘊含20種以上的香氣，充滿馥郁層次果香、酒香新奇，口感更是不同於一般高粱的醇厚。

該酒款一開瓶就有濃郁果香撲鼻而來，層層堆疊的話梅、果乾香氣，每股氣息皆是酒酯風味交織，隨後而來的是爆米花奶香系糧香味；啜飲一口，醇厚陳年窖香佔據整個口腔，醇香漸漸在味蕾上展開，如同夏日煙火在夜空中層層綻放，烏梅酸香與花蜜甜香點綴其中，又帶有一絲黑金老菜繚繞的頂級醬香，令人回味無窮。入喉後的尾韻，帶有冰糖葫蘆清甜微酸感，整體的酒感，彷彿在舌尖綻放一場璀璨花火的味蕾饗宴。

在瓶身設計方面，去年黑松偕金門酒廠為「白金龍赤焰金門高粱酒」推出「豐聚藍」及「赤焰紅」兩款雙色彩瓶作為系列揭幕首作，瓶身以獨特噴瓷工藝搭配手工花紙貼標，呈現焰色漸層變化的生命力與栩栩如生的火焰，其匠心設計更榮獲《動腦雜誌》年度傑出包裝設計金獎肯定。今年全新「白金龍赤焰金門高粱酒綺香紫」，承襲獲獎的設計概念，以赤焰火高溫意象，交融前作紅藍雙焰為靈感，同樣運用噴瓷工藝打造炫目漸層，形成具備夢幻又綺麗的紫焰瓶身。

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