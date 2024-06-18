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擄獲外國饕客！好市多首公開擴大招商 台灣「3款商品」海外熱銷

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
「阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲」為目前好市多國外店鋪最熱銷前3名的台灣商品。記者黃筱晴／攝影
「阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲」為目前好市多國外店鋪最熱銷前3名的台灣商品。記者黃筱晴／攝影

在全球有超過870家店舖的美式賣場Costco好市多，店內除了有眾多美系商品之外，在世界各國的店鋪也都各自引進許多當地特色選物，攜手供應商提供會員品質優良、價格合理、多樣化的商品與服務。今日台灣好市多更宣布將積極擴大招商，首次公開招募供應商夥伴，除了提升會員購物體驗，也期望能帶動產品供應鏈成長，助台灣品牌掌握全球化商機。

根據好市多最新一季的財務表現，本季營收與獲利漲幅雙雙超越分析師預期，新任財務長Gary Millerchip更透露，由於通膨趨緩，消費者對於生活非必需品的採購增加，玩具、美容保健品及園藝用品等類別商品成長強勁。

好市多表示，近兩三年各區域分店啟動聯合採購政策，除了會參考產地國家的採購建議之外，鄰近國家也會整合需求共同採購，像是紅酒、松露類商品由法國採購部門推薦，泡菜類商品由韓國採購部門挑選，除了比較熟悉當地市場狀況，多個市場共同採購也比較容易談到更優惠的價格。而台灣也已經成功將多款特色商品成功輸出國外，其中「阿舍乾麵、北海鱈魚香絲、喜年來蛋捲」就是目前國外最熱銷前3名，在美國、加拿大、墨西哥、澳洲等市場都買得到

好市多更指出，過往雖然也是廠商毛遂自薦推薦商品，但這次於官網推出的「新廠商新品提案」專區，希望以更系統化的招商制度，讓廠商新商品提案流程更加流暢快速。有意成為好市多供應商夥伴，可至官網專區提報供應商資料、聯絡人資料、商品資料等詳細資訊。好市多將於收到提案後，針對產品品質、包裝方式、商品類別及採購價格進行縝密評估，並於2至4週內回覆業者。

成功提案的商品會先在台灣好市多店鋪上架，而好市多也會充分發揮作為全球通路商的優勢，協助台灣供應商將商品銷售至其他國家及市場，接觸更多海外會員，提升品牌知名度，開拓國際化新商機。

針對台灣民眾喜愛的日韓商品，好市多也持續引進新品滿足消費者需求。記者黃筱晴／攝影
針對台灣民眾喜愛的日韓商品，好市多也持續引進新品滿足消費者需求。記者黃筱晴／攝影

好市多

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