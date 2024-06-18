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2025春夏米蘭男裝周／克里斯潘恩帥氣現身！捧場RALPH LAUREN頂級男裝發表會

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
美國男星克里斯潘恩再度現身RALPH LAUREN頂級男裝發表會。圖／RALPH LAUREN提供
美國男星克里斯潘恩再度現身RALPH LAUREN頂級男裝發表會。圖／RALPH LAUREN提供

美國時裝品牌RALPH LAUREN繼去年重返米蘭男裝周後，並非每季都會發表新作，時隔一整年才又帶著全新2025春夏頂級紫標男裝系列而去。與品牌關係良好的美國男星克里斯潘恩（Chris Pine）再度現身捧場，以亞麻色外套搭配白色針織衫，凸現低調奢華的Old Money格調。

設計師暨品牌創辦人Ralph Lauren先生表示「打扮對我來說好比歷險，不論是為某一天、某個場合、網球場的比賽，還是華麗的晚宴，都要悉心裝扮。2025年春夏Purple Label系列正是受到這種生活方式啟發，頌揚瀟灑不經意而且永不過時的個人風格，默默散發自信的真我品味」。於是RALPH LAUREN再度選在米蘭王宮內呈現2025年春夏Purple Label系列男裝，現場更佈置成讓與會者如身臨其境般到了法國蔚藍海岸，而模特兒就像站在遊艇上，任憑海風吹拂著他們梳理完美的髮型。

RALPH LAUREN再度選在米蘭王宮內呈現2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN再度選在米蘭王宮內呈現2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供

這系列延續了Purple Label的經典西裝及運動服飾，呈現豐富多樣質感及色彩，營造悠閒輕鬆以至正裝風格。並利用蔚藍海岸動植物印花妝點不同晚裝，包括絲瓜領禮服及實用風格晚宴外套。網球服裝及泳裝迷你系列則自好萊塢黃金年代的影星汲取靈感，想像他們每天在網球場及雞尾酒會中流連忘返時的著裝風格。同時運用大量亞麻材質為服裝帶來了隨興優雅風範，像是單排扣翻領外套和錐形褲，以及用較厚實的面料製作的狩獵夾克與短褲套裝等，體現了Ralph Lauren先生對奢華格調的理念。

歌手John Legend（右）與太太Chrissy Teigen出席RALPH LAUREN頂級男裝發表會。圖／RALPH LAUREN提供
歌手John Legend（右）與太太Chrissy Teigen出席RALPH LAUREN頂級男裝發表會。圖／RALPH LAUREN提供

克里斯潘恩現身RALPH LAUREN頂級男裝發表會，以亞麻色外套搭配白色針織衫，凸現低調奢華的Old Money格調。圖／RALPH LAUREN提供
克里斯潘恩現身RALPH LAUREN頂級男裝發表會，以亞麻色外套搭配白色針織衫，凸現低調奢華的Old Money格調。圖／RALPH LAUREN提供

RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供

RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供

RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供

RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供

RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供

RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供
RALPH LAUREN 2025年春夏Purple Label系列男裝。圖／RALPH LAUREN提供

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