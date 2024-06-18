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2025春夏米蘭男裝周／克里斯潘恩帥氣現身！捧場RALPH LAUREN頂級男裝發表會
美國時裝品牌RALPH LAUREN繼去年重返米蘭男裝周後，並非每季都會發表新作，時隔一整年才又帶著全新2025春夏頂級紫標男裝系列而去。與品牌關係良好的美國男星克里斯潘恩（Chris Pine）再度現身捧場，以亞麻色外套搭配白色針織衫，凸現低調奢華的Old Money格調。
設計師暨品牌創辦人Ralph Lauren先生表示「打扮對我來說好比歷險，不論是為某一天、某個場合、網球場的比賽，還是華麗的晚宴，都要悉心裝扮。2025年春夏Purple Label系列正是受到這種生活方式啟發，頌揚瀟灑不經意而且永不過時的個人風格，默默散發自信的真我品味」。於是RALPH LAUREN再度選在米蘭王宮內呈現2025年春夏Purple Label系列男裝，現場更佈置成讓與會者如身臨其境般到了法國蔚藍海岸，而模特兒就像站在遊艇上，任憑海風吹拂著他們梳理完美的髮型。
這系列延續了Purple Label的經典西裝及運動服飾，呈現豐富多樣質感及色彩，營造悠閒輕鬆以至正裝風格。並利用蔚藍海岸動植物印花妝點不同晚裝，包括絲瓜領禮服及實用風格晚宴外套。網球服裝及泳裝迷你系列則自好萊塢黃金年代的影星汲取靈感，想像他們每天在網球場及雞尾酒會中流連忘返時的著裝風格。同時運用大量亞麻材質為服裝帶來了隨興優雅風範，像是單排扣翻領外套和錐形褲，以及用較厚實的面料製作的狩獵夾克與短褲套裝等，體現了Ralph Lauren先生對奢華格調的理念。
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