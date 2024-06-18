世界雙金牌級頂級威士忌 格蘭路思18、25年全新登場

創立於1879年、位於蘇格蘭斯貝賽區的頂級珍稀威士忌品牌格蘭路思（The Glenrothes），憑藉著酒廠四大底蘊——堅持卓越工藝、私有3倍柔軟水源、11小時慢藝蒸餾、雪莉桶長時熟成及自然酒色，推出格蘭路思單一麥芽威士忌《時淬之藝》18年、25年。《時淬之藝》18、25年近期榮獲世界級烈酒競賽共兩面雙金牌、一面金牌及兩面銀牌，除格蘭路思全新品牌定位，冀求每一瓶格蘭路思單一麥芽威士忌有如頂級限量藝術品般的存在外，更是藉由獲獎定義其為「世界雙金牌等級」之頂級威士忌。

台灣愛丁頓董事總經理黃皓茵（Helen Wong）表示：「台灣為全球最成熟的威士忌市場之一，除了品飲文化持續風行外，原酒的稀缺性與收藏價值也逐漸提升，這使得威士忌持續邁向頂級化趨勢濃厚。為了迎合這股風潮，特別推出格蘭路思18年、25年《時淬之藝》單一麥芽威士忌。我們將製酒視為創作藝術品的過程，費時、量少而珍稀，讓頂級威士忌不僅是卓越工藝的展現，更以時光為繆思發想，進而成為慢藝之作。」

《時淬之藝》18年雅緻的紫色外觀，輕輕一旋即展現升級後更精緻的經典圓瓶，完美詮釋慢藝時光的低調奢華風格。《時淬之藝》25年則以古銅色致敬品牌11小時慢藝蒸餾的蒸餾器，內側的青銅鏽蝕代表其經過歲月洗鍊而成之意涵。

格蘭路思現今使用的裝瓶容器，概念來自於1940年最初用來存放威士忌樣品的球狀玻璃瓶，其球體形狀在百家齊放的威士忌品牌中獨樹一幟，標誌性的圓形瓶身極具辨識性，也成為格蘭路思無可取代的經典象徵。

《時淬之藝》18年融合美國白雪莉橡木桶及歐洲紅雪莉橡木桶的組合，為這款細緻優雅、果味香濃、充滿活力的威士忌注入了複雜的深度。《時淬之藝》25年以獨有私有水源之一的淑女泉為底蘊，成就豐韻的果香與細膩層次的酒體，散發如熟成蜜桃與茉莉花香的清甜香氣。

透過《時淬之藝》18年與25年酒款全新上市，充分展現格蘭路思以全新的品牌定位與全新產品包裝，迎接頂級珍稀化的風潮，堅守品牌的四大底蘊，探索格蘭路思獨到的釀酒工藝，成就無可取代的珍稀上乘之作。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康