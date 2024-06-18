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經典口味悄下架！好市多改推新品「大阪燒披薩」 只賣這款原因曝光

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
好市多熟食區推出「大阪燒披薩」新品。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」
好市多熟食區推出「大阪燒披薩」新品。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」

美式賣場好市多近幾年熟食區菜單變動有點大，近期竟然連經典的夏威夷披薩也悄悄下架，改推出全新口味「大阪燒披薩」，售價同樣為單片60元、整盒18吋300元。新品推出立刻吸引許多會員嚐鮮，但評價相當兩極，有人說「柴魚味非常香」，也有人說「有三色豆，送我都不吃。」

好市多表示，觀察到會員熱愛嚐鮮新品的需求，內部研發部門近年不管是賣場內的烘焙麵包點心、買回家可以直接吃的鮮食、半成品料理，以及熟食部的商品，都不斷推陳出新，銷售佔比也持續提升。

此次推出的新品「大阪燒披薩」，在社群上已經被民眾破解，加了三色豆、臘腸片、章魚腳、蝦仁、柴魚片、美乃滋、蟹肉絲、紫洋蔥，用料非常豐富，有會員表示「看起來感覺很像海鮮口味的配料加柴魚跟美乃滋」。

好市多私下透露，近期之所以頻繁更換披薩口味，甚至大幅縮減品項，目前只販售1個口味，其實還有原物料供應不足的問題。至於何時還會有新口味？或是經典口味再回歸？目前都還無法確定。

好市多「大阪燒披薩」新品用料相當豐富。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」
好市多「大阪燒披薩」新品用料相當豐富。圖／摘自「Costco好市多 商品經驗老實說」
「大阪燒披薩」售價同樣為單片60元、整盒18吋300元。圖／摘自今購百科
「大阪燒披薩」售價同樣為單片60元、整盒18吋300元。圖／摘自今購百科

好市多 披薩

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