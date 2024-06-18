SEVENTEEN珉奎站台CK旗艦店開幕！率性長風衣穿搭風靡巴黎

美國時尚品牌Calvin Klein（CK）於新任創意總監Veronica Leoni繳出新作之前，倒是先佈局了巴黎旗艦店的成立，而且就選在指標性意義十足，精品門市林立的香榭麗舍大道上，宣示意味濃厚。不僅如此，開幕當天更有男團SEVENTEEN成員珉奎、女星Greta Lee等人到場跑趴，並體驗全新設計概念「Chalk」。

SEVENTEEN成員珉奎是團體中的「門面擔當」，身高超過185公分，自然就是完美的衣架子，身穿黑色風衣內搭白色T恤、經典牛仔褲，往Calvin Klein巴黎旗艦店前一站，就是一禎時尚大片。率性又自然不造作的態度，讓人會覺得SEVENTEEN珉奎是否將取代正在服役的品牌全球代言人柾國JungKook？但無論如何，頻藉著SEVENTEEN音樂在全球的知名度與珉奎的現身，的確讓巴黎街頭都沸騰了。

女星Greta Lee出席Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供

而Calvin Klein巴黎旗艦店的成立，設計上採用全新的「Chalk」設計概念，樓高三層面積近200坪，希望藉由簡約流暢的別緻空間，為消費者帶來極致的沉浸式品牌體驗。旗艦店的正面設融合原址石材，大窗採光度十足的大片開窗，讓自然光透進店內。每層樓飾以純粹、充滿自然感的畫布，展示品牌最新系列作品，女裝位於一樓，男裝陳列於閣樓。地下一層設有歐洲最大的Calvin Klein Underwear和家居服部門。舒適的試衣間採用花旗松木裝飾、紋理豐富的地毯及柔和燈光，營造舒適愜意的體驗。店內到處可見形象廣告強化了品牌的視覺形象，並彰顯最新打造的講究風格。同時為了慶祝旗艦店開幕，還推出限定系列，採用獨特配色並飾以象徵Calvin Klein巴黎的品牌標記。

男團SEVENTEEN成員珉奎現身Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供

男團SEVENTEEN成員珉奎現身Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供

男團SEVENTEEN成員珉奎現身Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein巴黎旗艦店座落香榭麗舍大道上，設計採用全新的「Chalk」設計概念，樓高三層面積近200坪。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein巴黎旗艦店概念透過建築作溝通橋樑，搭配當代元素及單色用色，以充滿巧思設計提升消費者體驗。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein巴黎旗艦店，每層樓飾以純粹、充滿自然感的畫布，展示品牌最新系列作品。圖／Calvin Klein提供