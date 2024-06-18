快訊

都是精品惹的禍？南韓通膨壓不下來 央行1原因怪罪民眾：生活成本比其他國家高

「那是我大兒子！」蘆洲男遭追砍倒血泊 爸爸撿臉皮、母親當肉盾護兒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

SEVENTEEN珉奎站台CK旗艦店開幕！率性長風衣穿搭風靡巴黎

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
男團SEVENTEEN成員珉奎現身Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供
男團SEVENTEEN成員珉奎現身Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供

美國時尚品牌Calvin Klein（CK）於新任創意總監Veronica Leoni繳出新作之前，倒是先佈局了巴黎旗艦店的成立，而且就選在指標性意義十足，精品門市林立的香榭麗舍大道上，宣示意味濃厚。不僅如此，開幕當天更有男團SEVENTEEN成員珉奎、女星Greta Lee等人到場跑趴，並體驗全新設計概念「Chalk」。

SEVENTEEN成員珉奎是團體中的「門面擔當」，身高超過185公分，自然就是完美的衣架子，身穿黑色風衣內搭白色T恤、經典牛仔褲，往Calvin Klein巴黎旗艦店前一站，就是一禎時尚大片。率性又自然不造作的態度，讓人會覺得SEVENTEEN珉奎是否將取代正在服役的品牌全球代言人柾國JungKook？但無論如何，頻藉著SEVENTEEN音樂在全球的知名度與珉奎的現身，的確讓巴黎街頭都沸騰了。

女星Greta Lee出席Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供
女星Greta Lee出席Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供

而Calvin Klein巴黎旗艦店的成立，設計上採用全新的「Chalk」設計概念，樓高三層面積近200坪，希望藉由簡約流暢的別緻空間，為消費者帶來極致的沉浸式品牌體驗。旗艦店的正面設融合原址石材，大窗採光度十足的大片開窗，讓自然光透進店內。每層樓飾以純粹、充滿自然感的畫布，展示品牌最新系列作品，女裝位於一樓，男裝陳列於閣樓。地下一層設有歐洲最大的Calvin Klein Underwear和家居服部門。舒適的試衣間採用花旗松木裝飾、紋理豐富的地毯及柔和燈光，營造舒適愜意的體驗。店內到處可見形象廣告強化了品牌的視覺形象，並彰顯最新打造的講究風格。同時為了慶祝旗艦店開幕，還推出限定系列，採用獨特配色並飾以象徵Calvin Klein巴黎的品牌標記。

男團SEVENTEEN成員珉奎現身Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供
男團SEVENTEEN成員珉奎現身Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供

男團SEVENTEEN成員珉奎現身Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供
男團SEVENTEEN成員珉奎現身Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供

男團SEVENTEEN成員珉奎現身Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供
男團SEVENTEEN成員珉奎現身Calvin Klein巴黎旗艦店開幕派對。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein巴黎旗艦店座落香榭麗舍大道上，設計採用全新的「Chalk」設計概念，樓高三層面積近200坪。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein巴黎旗艦店座落香榭麗舍大道上，設計採用全新的「Chalk」設計概念，樓高三層面積近200坪。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein巴黎旗艦店概念透過建築作溝通橋樑，搭配當代元素及單色用色，以充滿巧思設計提升消費者體驗。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein巴黎旗艦店概念透過建築作溝通橋樑，搭配當代元素及單色用色，以充滿巧思設計提升消費者體驗。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein巴黎旗艦店，每層樓飾以純粹、充滿自然感的畫布，展示品牌最新系列作品。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein巴黎旗艦店，每層樓飾以純粹、充滿自然感的畫布，展示品牌最新系列作品。圖／Calvin Klein提供

Calvin Klein巴黎旗艦店地下一層設有歐洲最大的Calvin Klein Underwear和家居服部門。圖／Calvin Klein提供
Calvin Klein巴黎旗艦店地下一層設有歐洲最大的Calvin Klein Underwear和家居服部門。圖／Calvin Klein提供

SEVENTEEN 品牌 巴黎

延伸閱讀

愛爾達 搶奧運轉播商機

巴黎帕運／台灣好手田曉雯林姿妤 盼站上頒獎台

桌球／林昀儒增訓練量因應巴黎奧運 曼谷賽做最後暖身

拳擊／黃筱雯最晚拿資格狀態維持好 笑稱男友是穩定力量

相關新聞

經典口味悄下架！好市多改推新品「大阪燒披薩」 只賣這款原因曝光

美式賣場好市多近幾年熟食區菜單變動有點大，近期竟然連經典的夏威夷披薩也悄悄下架，改推出全新口味「大阪燒披薩」，售價同樣為...

2025春夏米蘭男裝周／克里斯潘恩帥氣現身！捧場RALPH LAUREN頂級男裝發表會

美國時裝品牌RALPH LAUREN繼去年重返米蘭男裝周後，並非每季都會發表新作，時隔一整年才又帶著全新2025春夏頂級紫標男裝系列而去。與品牌關係良好的美國男星克里斯潘恩（Chris Pine）再度現身捧場，以亞麻色外套搭配白色針織衫，凸現低調奢華的Old Money格調。

世界雙金牌級頂級威士忌 格蘭路思18、25年全新登場

創立於1879年、位於蘇格蘭斯貝賽區的頂級珍稀威士忌品牌格蘭路思（The Glenrothes），憑藉著酒廠四大底蘊——...

SEVENTEEN珉奎站台CK旗艦店開幕！率性長風衣穿搭風靡巴黎

美國時尚品牌Calvin Klein（CK）於新任創意總監Veronica Leoni繳出新作之前，倒是先佈局了巴黎旗艦店的成立，而且就選在指標性意義十足，精品門市林立的香榭麗舍大道上，宣示意味濃厚。不僅如此，開幕當天更有男團SEVENTEEN成員珉奎、女星Greta Lee等人到場跑趴，並體驗全新設計概念「Chalk」。

一代女神潔西卡艾芭、葛尼斯派特洛 超級凍齡近況曝光

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）去年秋季在上海首次展出的「幻影奇境」日前巡迴至米蘭，展覽將於2024年6月...

萊爾富「萊購物」改版慶 全站免運、點數6倍另再送咖啡

迎戰618購物節，萊爾富線上平台「萊購物」除了改版優化使用介面與購物體驗，即日起至6月25日祭出萊購物改版慶3大優惠，包...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。