一代女神潔西卡艾芭、葛尼斯派特洛 超級凍齡近況曝光

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）去年秋季在上海首次展出的「幻影奇境」日前巡迴至米蘭，展覽將於2024年6月17日至7月14日在蒙特奇特利歐宮（Palazzo Citterio）向民眾開放參觀。開幕酒會上包括因經商成功而淡出幕前的好萊塢女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）、以及51歲的奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）均盛裝出席，體態與氣色絕佳，凍齡近況令人驚艷。

施華洛世奇「幻影奇境」展覽於米蘭蒙特奇特利歐宮舉辦。圖／施華洛世奇提供

「幻影奇境」展覽是由Swarovski全球創意總監Giovanna Engelbert構思，由英國時尚記者、作家、評論家Alexander Fury策劃，以身臨其境的視覺體驗，探索Swarovski近130年的輝煌傳奇，璀璨傳承與精湛工藝，典藏珍品與潮流文化，在華美光彩中煥發經典和未來的靈感奇想。