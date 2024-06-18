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一代女神潔西卡艾芭、葛尼斯派特洛 超級凍齡近況曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
葛妮絲派特洛與潔西卡艾芭出席施華洛世奇「幻影奇境」展覽米蘭開幕活動。圖／施華洛世奇提供
葛妮絲派特洛與潔西卡艾芭出席施華洛世奇「幻影奇境」展覽米蘭開幕活動。圖／施華洛世奇提供

奧地利水晶品牌施華洛世奇（Swarovski）去年秋季在上海首次展出的「幻影奇境」日前巡迴至米蘭，展覽將於2024年6月17日至7月14日在蒙特奇特利歐宮（Palazzo Citterio）向民眾開放參觀。開幕酒會上包括因經商成功而淡出幕前的好萊塢女星潔西卡艾芭（Jessica Alba）、以及51歲的奧斯卡影后葛妮絲派特洛（Gwyneth Paltrow）均盛裝出席，體態與氣色絕佳，凍齡近況令人驚艷。

施華洛世奇「幻影奇境」展覽於米蘭蒙特奇特利歐宮舉辦。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇「幻影奇境」展覽於米蘭蒙特奇特利歐宮舉辦。圖／施華洛世奇提供

「幻影奇境」展覽是由Swarovski全球創意總監Giovanna Engelbert構思，由英國時尚記者、作家、評論家Alexander Fury策劃，以身臨其境的視覺體驗，探索Swarovski近130年的輝煌傳奇，璀璨傳承與精湛工藝，典藏珍品與潮流文化，在華美光彩中煥發經典和未來的靈感奇想。

次次展覽選址經翻新的米蘭蒙特奇特利歐宮，宮殿位於米蘭核心區域，是布雷拉畫廊的擴建部分。與這座城市首屈一指的博物館攜手合作，也讓參觀者得以欣賞到煥然一新的宮殿。該宮殿將從2024年12月起展出由Jesi和Vitali家族捐贈的現代藝術藏品。

潔西卡艾芭出席施華洛世奇「幻影奇境」展覽米蘭開幕活動。圖／施華洛世奇提供
潔西卡艾芭出席施華洛世奇「幻影奇境」展覽米蘭開幕活動。圖／施華洛世奇提供
葛妮絲派特洛出席施華洛世奇「幻影奇境」展覽米蘭開幕活動。圖／施華洛世奇提供
葛妮絲派特洛出席施華洛世奇「幻影奇境」展覽米蘭開幕活動。圖／施華洛世奇提供

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