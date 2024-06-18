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萊爾富「萊購物」改版慶 全站免運、點數6倍另再送咖啡
迎戰618購物節，萊爾富線上平台「萊購物」除了改版優化使用介面與購物體驗，即日起至6月25日祭出萊購物改版慶3大優惠，包括全站免運、消費不限金額Hi點點數6倍送；消費者透過萊購物平台單筆消費不限金額，再送中杯美式咖啡兌換券，消費金額滿618元，還可獲得脆脆雪糕冰品兌換券，單筆滿額不累贈，咖啡及冰品每日限領乙次；「萊購物」平台自即日起至6月25日期間的每天早上10點推出指定爆殺品項最低1折起。
萊爾富也於延伸店到店寄件服務的「萊賣貨市集」推出迎618年中慶，即日起至6月23日天天抽常溫寄件0元免運券活動，限量額滿為止。消費者可透過萊賣貨市集免運券活動專頁，點擊活動轉盤，即可於指定活動期間，每日每組帳號進行1次全站免運券抽獎活動，獲得免運券的消費者從即日起至6月23日23:59於訂單結帳頁面選擇使用免運券，即可完成運費折抵享運費0元優惠。萊爾富也於即日起至6月30日期間，特別禮遇消費者於萊賣貨市集平台之成交訂單，每日00:00至23:59期間於萊爾富門市完成寄件，常溫店取寄件運費只要29元。
另外，萊爾富攜手擁有超過30年高端珠寶工藝經驗的Dr. Diamond，將於6月21日至6月24日期間限時在「萊購物」平台推出獨家限定款10分鑽石項鍊（成色D、淨度VS1），預先為七夕做好準備，甜蜜預購價只要7,777元，分為18k白金、18k黃金2款，商品採訂製作業，下訂後不可取消，消費者於指定期間透過「萊購物平台」直接下單，商品預計會在訂購30日後，限台灣本島宅配出貨。
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