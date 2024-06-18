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「王室緋聞守則」最帥王子 首個FENDI廣告曝光

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
張若昀
張若昀

FENDI發布由FENDI全球男裝大使、英國演員Nicholas Galitzine與中國演員張若昀演繹的2024-25秋冬男裝全新全球形象廣告。兩人在金屬和幾何圖形與透明玻璃結構的襯托下演繹FENDI 2024-25 秋冬男裝系列的經典造型和配飾：蘇格蘭短裙的精神融入長褶短褲，搭配皮革威靈頓靴和登山襪。寬鬆的外套造型採用Selleria皮革衣領和麂皮「燈芯絨」撞色裝飾，搭配漁夫大衣和 FF 帆布防水上蠟夾克，並搭配多款主打設計包款。

兩位演技派男星在影片中更進一步詮釋本季特別合作的單品，包括與建築工作室MAD Architects共同設計的Peekaboo ISeeU包款和FENDI MAD未來風格運動鞋；以及與法國專業音響公司Devialet合作推出印有「FF」字樣的FENDI x DEVIALET Mania攜帶式手持揚聲器。

因《王室緋聞守則》（Red, White & Royal Blue）爆紅的英國男星Nicholas Galitzine，之前演出的Netflix平台電影《紫心愛戀》（Purple Hearts）大破收視紀錄，出眾的外型與精湛的演技更進一步獲得與奧斯卡影后的合作機會，包括與安海瑟薇（Anne Hathaway）一起拍攝的Prime Video平台電影《The Idea of You》，以及與茱莉安摩爾（Julianne Moore）合作Sky原創影集《Mary & George》。他在2023年成為FENDI史上首位全球男裝大使。

在2021年即被任命為FENDI中國區皮具代言人的張若昀，憑藉古裝權謀劇《慶餘年》獲得第26屆上海電視節白玉蘭獎最佳男主角提名。他所主演的電視劇《慶餘年第二季》日前播出大結局創下多項新紀錄，全網平台話題總瀏覽量高達528億，被觀眾譽為「2024年最受歡迎的電視劇」。他的下一部作品是將於2024年夏季上映的《從21世紀安全撤離》。

張若昀與Nicholas Galitzine出席FENDI 24-25秋冬男裝大秀與創意總監Silvia Venturini Fendi合影。圖／Fendi提供
張若昀與Nicholas Galitzine出席FENDI 24-25秋冬男裝大秀與創意總監Silvia Venturini Fendi合影。圖／Fendi提供
Fendi首位全球男裝大使Nicholas Galitzine演繹2024-25 秋冬男裝全新全球形象廣告。圖／Fendi提供
Fendi首位全球男裝大使Nicholas Galitzine演繹2024-25 秋冬男裝全新全球形象廣告。圖／Fendi提供
Fendi全球男裝大使Nicholas Galitzine出席FENDI 24-25秋冬男裝大秀。圖／Fendi提供
Fendi全球男裝大使Nicholas Galitzine出席FENDI 24-25秋冬男裝大秀。圖／Fendi提供
大陸男星張若昀繹2024-25 秋冬男裝全新全球形象廣告。圖／Fendi提供
大陸男星張若昀繹2024-25 秋冬男裝全新全球形象廣告。圖／Fendi提供
Fendi全球男裝大使Nicholas Galitzine出席FENDI 24-25秋冬男裝大秀。圖／Fendi提供
Fendi全球男裝大使Nicholas Galitzine出席FENDI 24-25秋冬男裝大秀。圖／Fendi提供
Fendi全球男裝大使Nicholas Galitzine出席FENDI 24-25秋冬男裝大秀與創意總監Silvia Venturini Fendi合影。圖／Fendi提供
Fendi全球男裝大使Nicholas Galitzine出席FENDI 24-25秋冬男裝大秀與創意總監Silvia Venturini Fendi合影。圖／Fendi提供
張若昀出席FENDI 24-25秋冬男裝大秀。圖／Fendi提供
張若昀出席FENDI 24-25秋冬男裝大秀。圖／Fendi提供

FENDI

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