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GUCCI 2025春夏男裝 海灘邊的邂逅、自由與輕快

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
難得在時尚場合同台的職業網球明星「大小威廉絲」姐妹，成全場最時尚的運動明星。圖／GUCCI提供
難得在時尚場合同台的職業網球明星「大小威廉絲」姐妹，成全場最時尚的運動明星。圖／GUCCI提供

夏天的「時尚」熱浪已然展開，米蘭時裝周期間、時尚品牌古馳（GUCCI）日前甫發表了2025春夏男裝。大秀於義大利的Triennale Milano藝術設計博物館舉行，全世界無數明星名人包含運動明星大小威廉絲姊妹、泰國男星Billkin、資深男模Clement Chabernaud、愛爾蘭男星Paul Mescal皆到場參與，欣賞GUCCI最新發表、合計46套的2025春夏男裝。

2025春夏的GUCCI男裝是以「邂逅」（Incontri）為靈感發想，對創意總監Sabato de Sarno而言，邂逅同時並不僅限於海灘和博物館，更是一次精準剪裁、輪廓與色彩的衝撞、交流。本次GUCCI 2025春夏男裝大秀的行動軌跡同時遍及室內與室外，不僅室內受邀的媒體與名人可觀賞，戶外的公眾也能不透過網路的即時觀看，展現出某種跨域的情懷，也像男裝上重複出現的海灘衝浪印花，喚起浪花、邂逅與愛的記憶。

當大秀開場時，模特兒們魚貫從藝術設計博物館內的迴旋樓梯登場，在行跡身影迴盪之際，似呼應品牌創意總監Sabato de Sarno倡議的「Ancora」、再一次（愛上GUCCI）的風格主張。印花、鏤空、寬大的輪廓是本季重點，其中鏤空與海灘、輕快的聯想已不言可寓，寬大的輪廓則像是長版外套搭配短褲、又或寬版的保齡球襯衫都將肢體從服裝中自在解放。大量重複的印花設計構建成夏日的時尚符碼，仔細觀察，創意總監Sabato de Sarno將自由的衝浪玩家、海豚兩種元素各自以三色構建成襯衫、短褲等單品，透過色彩召喚出熱情能量。

事實上，Sabato de Sarno擅長以簡約輪廓但精準的版型讓成衣也帶有高級訂製的洗鍊，像是其中第20套的長版肖肩皮上衣、第22套的全台連身短褲都看得到Sabato對剪裁的功力，但同時GUCCI也沒忘記滿足大眾對潮流趨勢的追求，像是箱型皮夾克的撞色衣領是以壓紋皮革帶來類燈芯絨的效果、小玩錯視實驗，時下正熱的Y2K風潮則以串珠流蘇出現在雪酪色調夾克上，並讓行走時的流動感大增。長袖Polo衫則以手工編織繡上亮片嵌花，配件部分男士的腰帶採用雙頭彈簧扣固定，更與明年即將70周年的馬銜鍊包款、有風格上的輝映，而以Gabardine斜紋帆布剪裁的水桶包再經過浸染工藝，讓整體呈現現代風格，更展現GUCCI在皮革工藝上的經典強項。

全數2025春夏男裝的46套男裝在發稿時，還在圖片名稱註記了編號、順序與模特兒人名，像是第一套登場的Riccardo、直到最後一套的Li Cheng，讓媒體也讓公眾看見共同催生這熱切回憶的重要亮點：模特兒，也讓光環在服裝、品牌與模特兒間來回激盪。對GUCCI而言時尚不必高冷、有距離，時尚是人與人的相遇邂逅，更是耳鬢廝磨時擦出的夏日花火，熾熱、甜美、閃耀常在。

Triennale Milano藝術設計博物館的迴旋內梯似呼應GUCCI創意總監Sabato de Sarno倡議的「Ancora」風格主張。圖／GUCCI提供
Triennale Milano藝術設計博物館的迴旋內梯似呼應GUCCI創意總監Sabato de Sarno倡議的「Ancora」風格主張。圖／GUCCI提供
全新的印花圖騰將衝浪玩家和海豚變化為服裝表情、令人不禁莞爾。圖／GUCCI提供
全新的印花圖騰將衝浪玩家和海豚變化為服裝表情、令人不禁莞爾。圖／GUCCI提供
除近年主打的Ancora Red，芥末黃也悄悄成為品牌另一熱門色，例如本次大秀登場的第一套長版風衣外套。圖／GUCCI提供
除近年主打的Ancora Red，芥末黃也悄悄成為品牌另一熱門色，例如本次大秀登場的第一套長版風衣外套。圖／GUCCI提供
白色落肩的連身短褲，看得見Sabato de Sarno在剪裁上的強項，低調小巧的白色GUCCI字樣則讓人穿衣服、而不是穿名牌。圖／GUCCI提供
白色落肩的連身短褲，看得見Sabato de Sarno在剪裁上的強項，低調小巧的白色GUCCI字樣則讓人穿衣服、而不是穿名牌。圖／GUCCI提供
日前才為GUCCI拍攝全新形象廣告的資深超模Clement Chabernaud，以來賓身份觀秀。圖／GUCCI提供
日前才為GUCCI拍攝全新形象廣告的資深超模Clement Chabernaud，以來賓身份觀秀。圖／GUCCI提供
2025春夏的GUCCI男裝以「邂逅」（Incontri）為靈感，呈現了剪裁、輪廓與色彩的衝撞交流。圖／GUCCI提供
2025春夏的GUCCI男裝以「邂逅」（Incontri）為靈感，呈現了剪裁、輪廓與色彩的衝撞交流。圖／GUCCI提供
Triennale Milano藝術設計博物館是GUCCI 2025春夏大秀發表場地，也帶有知性與情感「邂逅」的哲學性聯想。圖／GUCCI提供
Triennale Milano藝術設計博物館是GUCCI 2025春夏大秀發表場地，也帶有知性與情感「邂逅」的哲學性聯想。圖／GUCCI提供
鏤空形式不僅透氣，更展現男性健美的精實身形。圖／GUCCI提供
鏤空形式不僅透氣，更展現男性健美的精實身形。圖／GUCCI提供
鏤空的芥末黃色Polo衫透氣、清涼，也展現出夏日的海灘氣息。圖／GUCCI提供
鏤空的芥末黃色Polo衫透氣、清涼，也展現出夏日的海灘氣息。圖／GUCCI提供
GUCCI創意總監Sabato de Sarno。圖／GUCCI提供
GUCCI創意總監Sabato de Sarno。圖／GUCCI提供
泰國男星Billkin出席成為座上嘉賓。圖／GUCCI提供
泰國男星Billkin出席成為座上嘉賓。圖／GUCCI提供

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