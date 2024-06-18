GUCCI 2025春夏男裝 海灘邊的邂逅、自由與輕快

夏天的「時尚」熱浪已然展開，米蘭時裝周期間、時尚品牌古馳（GUCCI）日前甫發表了2025春夏男裝。大秀於義大利的Triennale Milano藝術設計博物館舉行，全世界無數明星名人包含運動明星大小威廉絲姊妹、泰國男星Billkin、資深男模Clement Chabernaud、愛爾蘭男星Paul Mescal皆到場參與，欣賞GUCCI最新發表、合計46套的2025春夏男裝。

2025春夏的GUCCI男裝是以「邂逅」（Incontri）為靈感發想，對創意總監Sabato de Sarno而言，邂逅同時並不僅限於海灘和博物館，更是一次精準剪裁、輪廓與色彩的衝撞、交流。本次GUCCI 2025春夏男裝大秀的行動軌跡同時遍及室內與室外，不僅室內受邀的媒體與名人可觀賞，戶外的公眾也能不透過網路的即時觀看，展現出某種跨域的情懷，也像男裝上重複出現的海灘衝浪印花，喚起浪花、邂逅與愛的記憶。

當大秀開場時，模特兒們魚貫從藝術設計博物館內的迴旋樓梯登場，在行跡身影迴盪之際，似呼應品牌創意總監Sabato de Sarno倡議的「Ancora」、再一次（愛上GUCCI）的風格主張。印花、鏤空、寬大的輪廓是本季重點，其中鏤空與海灘、輕快的聯想已不言可寓，寬大的輪廓則像是長版外套搭配短褲、又或寬版的保齡球襯衫都將肢體從服裝中自在解放。大量重複的印花設計構建成夏日的時尚符碼，仔細觀察，創意總監Sabato de Sarno將自由的衝浪玩家、海豚兩種元素各自以三色構建成襯衫、短褲等單品，透過色彩召喚出熱情能量。

事實上，Sabato de Sarno擅長以簡約輪廓但精準的版型讓成衣也帶有高級訂製的洗鍊，像是其中第20套的長版肖肩皮上衣、第22套的全台連身短褲都看得到Sabato對剪裁的功力，但同時GUCCI也沒忘記滿足大眾對潮流趨勢的追求，像是箱型皮夾克的撞色衣領是以壓紋皮革帶來類燈芯絨的效果、小玩錯視實驗，時下正熱的Y2K風潮則以串珠流蘇出現在雪酪色調夾克上，並讓行走時的流動感大增。長袖Polo衫則以手工編織繡上亮片嵌花，配件部分男士的腰帶採用雙頭彈簧扣固定，更與明年即將70周年的馬銜鍊包款、有風格上的輝映，而以Gabardine斜紋帆布剪裁的水桶包再經過浸染工藝，讓整體呈現現代風格，更展現GUCCI在皮革工藝上的經典強項。