土耳其旅遊的頂級標竿 寶格麗渡假村將於2026年開幕

寶格麗飯店與渡假村（Bvlgari Hotels & Resorts）最初設在米蘭、倫敦、峇里島，近年來更陸續在北京、杜拜、上海及巴黎開設據點。2023年則新增的羅馬及東京據點亦備受好評；如今品牌更進一步宣布，2025年至2026年間，除了邁阿密海灘及馬爾地夫的據點將開幕之外，旗下第12個據點將落腳土耳其博德魯姆地區，預計於2026年開幕。

博德魯姆曾經是世界七大奇觀摩索拉斯王陵墓的所在地，也是造訪地中海地區的旅客不不能錯過的重要景點。新建的渡假村座落於當地擁有絕佳景觀的黃金地段：地中海半島上土耳其的Türkbükü –Gölköy海岸。

而寶格麗在規劃杜家村之技業將當今全球最重要的永續議題納入考量，此次的建造計畫將完全遵循永續發展的最佳實務開發興建，並且比照所有寶格麗飯店及渡假村，委由米蘭建築事務所ACPV ARCHITECTS Antonio Citterio Patricia Viel操刀，以當代手法運用材料、呈現色彩，並搭配些許珍貴物件，訴說悠久文明的歷史之美。

度假村個建設將包括一大型造園計畫，預計種植上千棵樹木，委交予由Randle Siddeley Lord Kenilworth所帶領的世界知名Randle Siddeley景觀建築公司操刀，照明設計則委由英國的ISOMETRIX公司規劃，並由土耳其的土木工程公司3L Engineering Türkiye及EAME已分別提供「景觀設計與能源效率報告」與「環境報告」，展現對周遭環境的重視。

坐落於半島尾端的博德魯姆寶格麗渡假村，佔地60公頃，位於地中海東部最美麗的兩座海灣之間。善用得天獨厚的地理優勢，將打造佔地10公頃的地中海風情露臺花園，渡假村四周將由極為私密隱蔽的住宅區所環繞，共有100棟風格各異的寶格麗品牌豪宅，房型由三房至六房不等，設有游泳池、室外活動區、陽台、露臺及私人花園。

渡假村包含84間客房與套房，其中43間與寶格麗套房分佈於瀑布式主建築的不同樓層，以花園套房為主力，此外花園內亦將有40棟可俯瞰半島海景的含私人泳池的獨棟別墅。另外還有五間臥室、面積達800平方公尺的寶格麗別墅（Bvlgari Villa），擁有可通往私人海灘和長25公尺的私人泳池，將成為渡假村亮點，樹立全球豪華旅宿業的全新里程碑。

除了奢華的頂級住宿體驗，園區也為注重健康養生的賓客規劃專區，有適合放鬆休息的大型寶格麗水療中心，以及連通戶外甲板的大型泳池，可一覽海灘美景，並附設專屬果汁吧的健身中心，以及私人沙灘。